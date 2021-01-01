Конгресс США преодолел вето Трампа на оборонный бюджет, который предусматривает помощь Украине

Решение преодолеть вето президента США Дональда Трампа на оборонный бюджет страны на 2021 год поддержали 81 сенатор из 100.

1 января Конгресс США преодолел вето президента Дональда Трампа на оборонный бюджет страны на 2021 год. Об этом сообщает Associated Press.

Сенат рассмотрел данный вопрос на внеочередном заседании и, как пишет агентство, "легко отклонил вето" Трампа. "За" проголосовал 81 сенатор, "против" – 13. Всего в Сенате 100 членов.

Перед голосованием лидер большинства, сенатор от Республиканской партии Митч Макконнелл из Кентукки, заявил, что Конгресс принимает такой закон уже 59 лет подряд, и намерен сделать это 60-й раз. Республиканец подчеркнул, что оборонный бюджет необходим "отважным мужчинам и женщинам, которые добровольно носят форму".

Закон об американских военных расходах определяет приоритеты Пентагона на год (в том числе расходы на вооружения, личный состав, операции за рубежом и другие вопросы обороны). В бюджете на 2021 год на эти целы предусмотрено $740 млрд. В документе заложены дополнительные санкции против газопровода "Северный поток – 2" и $250 млн военной помощи Украине.

Палата представителей поддержала проект 8 декабря 2020 года, Сенат – 11 декабря. "Голос Америки" отметил, что закон пользовался "решительной поддержкой" в обеих палатах Конгресса США.

23 декабря Трамп наложил на законопроект вето. Он пояснил свои действия тем, что законодатели не внесли в закон пункт об отмене ст. 230 закона об этике в сфере коммуникаций, которая позволяет социальным сетям уходить от ответственности за публикации пользователей (он и ранее критиковал эту статью).