Трамп повторно пригрозил ветировать оборонный бюджет США

Президент США Дональд Трамп заявил, что новый оборонный бюджет страны принесет выигрыш Китаю.

Президент США Дональд Трамп 13 декабря повторно заявил, что ветирует оборонный бюджет страны на 2021 год. Об этом он написал в Twitter.

"Самый большой победитель от нашего нового оборонного бюджета – Китай. Я буду ветировать", – отметил Трамп.

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020

Первый раз о решении ветировать бюджет он сообщил 2 декабря. Тогда президент США заявил, что не согласен с положениями, которые защищают технологические компании от ответственности за модерирование или удаление контента.

Он подчеркнул, что 230-й раздел документа является "серьезной угрозой национальной безопасности и честности выборов".

11 декабря Сенат США поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год. Он, в частности, предусматривает ужесточение санкций против газопровода "Северный поток – 2".