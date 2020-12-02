Трамп пригрозил ветировать оборонный бюджет США из-за раздела о соцсетях

Президент США Дональд Трамп заявил, что ветирует оборонный бюджет на 2021 год, если в нем останутся положения, защищающие технологические компании от ответственности за модерирование или удаление контента. Об этом Трамп написал 2 декабря в Twitter.
"Раздел 230, являющийся подарком для технологических компаний, – это серьезная угроза национальной безопасности и честности выборов. Если этот опасный и нечестный раздел не будет полностью убран из военного бюджета, я безоговорочно наложу на него вето, когда он поступит мне", – заявил американский президент.
.....Therefore, if the very dangerous & unfair Section 230 is not completely terminated as part of the National Defense Authorization Act (NDAA), I will be forced to unequivocally VETO the Bill when sent to the very beautiful Resolute desk. Take back America NOW. Thank you!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2020
Конфликт между Трампом, а также крупнейшими социальными сетями Twitter и Facebook продолжается с весны 2020 года. Так, в мае администрация Twitter пометила два твита президента США как вводящие в заблуждение. В этих твитах Трамп высказался против голосования по почте во время пандемии коронавируса.
В июле Twitter впервые удалила пост Трампа о якобы найденном лекарстве от коронавируса. В августе был удален пост Трампа в Facebook.
Президент США обвинил социальные сети в цензуре и 28 мая подписал указ, которым внес изменения в закон о порядке коммуникации.
Этот документ предоставлял широкий иммунитет веб-сайтам, которые курируют и модерируют свои собственные платформы. После подписания указа в США станет возможным подавать в суд на социальные сети.