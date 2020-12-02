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Трамп пригрозил ветировать оборонный бюджет США из-за раздела о соцсетях

Президент США Дональд Трамп потребовал удалить из законопроекта об оборонном бюджете на 2021 год раздел, защищающий технологические компании от преследования за модерирование контента.

Трамп хочет лишить технологические компании защиты от ответственности за модерирование контента
Трамп хочет лишить технологические компании защиты от ответственности за модерирование контента
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп заявил, что ветирует оборонный бюджет на 2021 год, если в нем останутся положения, защищающие технологические компании от ответственности за модерирование или удаление контента. Об этом Трамп написал 2 декабря в Twitter.

"Раздел 230, являющийся подарком для технологических компаний, – это серьезная угроза национальной безопасности и честности выборов. Если этот опасный и нечестный раздел не будет полностью убран из военного бюджета, я безоговорочно наложу на него вето, когда он поступит мне", – заявил американский президент.

Конфликт между Трампом, а также крупнейшими социальными сетями Twitter и Facebook продолжается с весны 2020 года. Так, в мае администрация Twitter пометила два твита президента США как вводящие в заблуждение. В этих твитах Трамп высказался против голосования по почте во время пандемии коронавируса.

В июле Twitter впервые удалила пост Трампа о якобы найденном лекарстве от коронавируса. В августе был удален пост Трампа в Facebook.

Президент США обвинил социальные сети в цензуре и 28 мая подписал указ, которым внес изменения в закон о порядке коммуникации.

Этот документ предоставлял широкий иммунитет веб-сайтам, которые курируют и модерируют свои собственные платформы. После подписания указа в США станет возможным подавать в суд на социальные сети.

Теги: США, Facebook, выборы, Twitter, бюджет, оборона, Дональд Трамп, соцсети, законопроект, безопасность, финансирование, дезинформация, соцсеть
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