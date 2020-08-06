Facebook удалил видео Трампа, где он заявил о невосприимчивости детей к COVID-19

В Facebook заявили, что видео на странице президента США Дональда Трампа содержит ложные утверждения о том, что определенная группа людей защищена от COVID-19, что является нарушением политики компании в отношении вредной дезинформации.

28 июля Twitter удалил твит Трампа о том, что существует лекарство от коронавируса Фото: EPA

Facebook удалил сообщение со страницы президента США Дональда Трампа из-за распространения ложной информации о коронавирусе. Об этом 6 августа сообщает The Guardian.

Пост содержал видео Трампа, ложно утверждающее, что дети "почти невосприимчивы к COVID-19". Действительно, имеются данные, что дети, которые болеют COVID-19, обычно испытывают более легкие симптомы, чем взрослые. Однако они не имеют иммунитета, и некоторые дети серьезно заболели или умерли от этой болезни.

В Facebook заявили, что видео содержит ложные утверждения о том, что определенная группа людей защищена от COVID-19, что является нарушением политики компании в отношении вредной дезинформации.

Это же видео было опубликовано и в аккаунте в Twitter для кампании по переизбранию Трампа. Соцсеть ограничила этот аккаунт в возможности публиковать новые посты, пока этот твит не будет удален.

В предвыборном штабе Трампа действия Twitter и Facebook назвали предвзятым отношением к главе Белого дома, пишет The Hill. Пресс-секретарь кампании Трампа Кортни Парелла заявила, что американский президент в видео "констатировал факт".

26 мая Twitter пометил два сообщения президента США как вводящие в заблуждение. В этих твитах Трамп высказался против голосования по почте во время пандемии коронавируса. По его мнению, результаты такого голосования могут быть искажены, документы могут похитить из почтового ящика, подделать или подписать за других.

28 мая Трамп подписал указ "против цензуры в соцсетях". В Twitter его назвали угрозой свободе слова.

29 мая Twitter разместил над постом главы Белого дома о протестах в Миннеаполисе информацию о нарушении правил в отношении героизации насилия, но решил не закрывать твит, потому что он может иметь общественную значимость. При этом сообщение Трампа было закрыто для репостов и ему невозможно было поставить лайк. Президент назвал действия сервиса микроблогов предвзятыми.

28 июля Трамп обвинил соцсеть в том, что она стремится представить действующего главу государства в негативном ключе. В тот же день Twitter удалил твит Трампа о том, что существует лекарство от коронавируса.