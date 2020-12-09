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Палата представителей одобрила ужесточение санкций против "Северного потока – 2"

Расширенные ограничения против "Северного потока – 2", которые предусмотрены проектом оборонного бюджета США на 2021 год, нацелены на более широкий круг компаний. Законопроект должен поддержать Сенат, а затем его передадут на подпись президенту Дональду Трампу.

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Законопроект поддержали 335 членов Палаты представителей
Законопроект поддержали 335 членов Палаты представителей
Фото: depositphotos.com

Палата представителей Конгресса США поддержала проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который, в частности, предусматривает ужесточение санкций против газотранспортного проекта "Северный поток – 2". Об этом сообщается на сайте Палаты представителей.

"За" проголосовало 335 членов Палаты представителей, "против" – 78. 

Расширенные ограничения против "Северного потока – 2" нацелены на более широкий круг компаний, включая те, которые предоставляют услуги по страхованию, перестрахованию, тестированию, инспекции или сертификации, "необходимые или существенные для завершения таких проектов". Согласно законопроекту, поставщики услуг или оборудования для модернизации технологий или установки сварочного оборудования трубоукладочных судов также находятся под угрозой санкций США. Сообщается, что пострадают около 120 компаний из более чем 12 стран Европы.

Теперь голосование должно состояться в Сенате, а затем проект направят на подпись президенту США Дональду Трампу. Как отмечает Bloomberg, Трамп грозился не подписать проект бюджета, поскольку он предусматривает переименование военных баз и не включает отмену закона, защищающего технологические компании от ответственности за большую часть пользовательского контента. Но голосов конгрессменов более чем достаточно для преодоления вето, пишет агентство.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сначала сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, позже, по данным The New York Times, она выросла до почти $11 млрд. По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода заморозили, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. "Газпром" заявил о привлечении к завершению проекта российских трубоукладчиков.

Канцлер Германии Ангела Меркель 1 сентября утверждала, что "Северный поток – 2" достроят, несмотря на угрозы США. 8 сентября она сказала, что будет согласовывать любые действия против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального с европейскими партнерами, но еще не решила, затронут ли они строительство газопровода. 11 сентября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что строительство газопровода "Северный поток – 2" могут заморозить в качестве реакции на отравление Навального, но уже 17 октября объявил, что газопровод будет достроен.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, который набрал наибольшее количество голосов, заявил о жесткой позиции по "Северному потоку – 2". Он хочет навсегда остановить этот проект.

Специально оборудованное российское судно "Академик Черский" не стало достраивать газопровод и отправилось в Калининград 27 ноября. Корабль отправили в Россию, поскольку нанятая "Газпромом" для сертификации "Северного потока – 2" норвежская компания Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd не смогла проверить судно и его оборудование из-за санкций США.

Несмотря на это, представитель Nord Stream 2 AG заявил о планах возобновить строительство газопровода уже с 5 декабря. Посольство США в Берлине 5 декабря призвало правительство Германии остановить строительство "Северного потока – 2".

7 декабря стало известно, что укладку газопровода в водах Германии может продолжить специализированная баржа "Фортуна", ходящая под российским флагом.

Теги: Россия, США, газ, санкции, Конгресс США, Палата представителей, Северный поток – 2
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