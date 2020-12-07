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Германия назвала судно, которое продолжит укладывать трубы "Северного потока – 2" в ее водах

После того, как российское судно "Академик Черский" остановило достройку газопровода "Северный поток – 2" и вернулось в Калининград, Германия нашла другой вариант. Теперь судно "Фортуна" под российским флагом будет вести подводные операции на трубопроводе до конца декабря, говорится в навигационном предупреждении от Федерального морского и гидрографического агентства Германии.

Nord Stream 2 AG говорил о планах возобновить строительство "Северного потока 2" с 5 декабря
Nord Stream 2 AG говорил о планах возобновить строительство "Северного потока – 2" с 5 декабря
Фото: EPA

Специализированная баржа "Фортуна", ходящая под российским флагом, продолжит укладку труб для газопровода "Северный поток – 2" в водах Германии, пишет "РБК" со ссылкой на свежее навигационное предупреждение от Федерального морского и гидрографического агентства Германии.

В документе говорится, что в Балтийском море южнее мелководного района Адлергрунд, судно "Фортуна" будет вести подводные операции на трубопроводе с 5 по 31 декабря. В настоящее время "Фортуна" стоит в немецком порту Висмар (Балтийское море), свидетельствуют данные MarineTraffic.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сначала сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, позже, по данным The New York Times, она выросла до почти $11 млрд.

По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода заморозили, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. "Газпром" заявил о привлечении к завершению проекта российских трубоукладчиков.

21 июля 2020 года Палата представителей, нижняя палата Конгресса США, приняла бюджет министерства обороны на 2021 финансовый год, который предусматривает новые санкции против "Северного потока – 2". 23 июля проект оборонного бюджета одобрил Сенат. Версии документов, принятых Палатой представителей и Сенатом, согласуют, после чего передадут на подпись президенту США.

Канцлер Германии Ангела Меркель еще 1 сентября утверждала, что "Северный поток – 2" достроят, несмотря на угрозы США. 8 сентября она сказала, что будет согласовывать любые действия против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального с европейскими партнерами, но еще не решила, затронут ли они строительство газопровода. 11 сентября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что строительство газопровода "Северный поток – 2" могут заморозить в качестве реакции на отравление Навального, но уже 17 октября объявил, что газопровод будет достроен.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил о жесткой позиции по "Северному потоку – 2". Он хочет навсегда остановить этот проект.

Специально оборудованное российское судно "Академик Черский" не стало достраивать газопровод и отправилось в Калининград 27 ноября. Корабль отправили в Россию, поскольку нанятая "Газпромом" для сертификации "Северного потока – 2" норвежская компания Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd не смогла проверить судно и его оборудование из-за санкций США.

Несмотря на это, представитель Nord Stream 2 AG заявил о планах возобновить строительство газопровода уже с 5 декабря. Посольство США в Берлине 5 декабря призвало правительство Германии остановить строительство "Северного потока – 2".

Теги: Газпром, Россия, Германия, газопровод, Северный поток, Балтийское море, Северный поток – 2, баржа
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