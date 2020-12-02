Германия спешит обойти санкции США за "Северный поток – 2", создав климатический фонд – Bild

Созданный немецкими властями фонд защиты климата должен классифицировать трубопровод "Северный поток – 2" как важный компонент для защиты окружающей среды. Это позволит обойти американские санкции, пишет газета немецкая газета Bild.

Власти федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания в Германии в спешке работают созданием регионального фонд защиты климата, чтобы обойти американские санкции за строительство трубопровода "Северный поток – 2", пишет немецкая газета Bild 1 декабря со ссылкой на собственные источники.

Работу над созданием фонда возглавляет премьер-министр регионального правительства Мануэла Швезиг. По замыслу властей, фонд создаст коммерческое предприятие для достройки трубопровода.

Фонд защиты климата определит трубопровод как "самый важный компонент для защиты окружающей среды в Мекленбурге-Передней Померании", пишет газета.

По словам одного из собеседников издания, компании, которым грозят санкции США, смогут обойти эту угрозу, предоставляя свои услуги фонду и учрежденному им предприятию, без связей с российской стороной.