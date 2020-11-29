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Строительство "Северного потока – 2" могут возобновить в начале декабря

Представитель оператора газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG отметил, что компания продолжит работы по укладке отрезка в 2,6 км.

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Строительство газопровода заморозили в 2019 году из-за санкций США
Строительство газопровода заморозили в 2019 году из-за санкций США
Фото: EPA

Строительство газопровода "Северный поток – 2" может возобновиться уже с 5 декабря, сообщила немецкая телерадиовещательная компания NDR 28 ноября со ссылкой на представителя оператора газопровода компании Nord Stream 2 AG.

Управление водных путей и судоходства Балтийского моря в Штральзунде (приморский город на севере Германии) объявило о начале строительных работ для судоводителей к югу от охраняемого морского района Адлергрунд со следующей субботы, 5 декабря, и потребовало особой осторожности.

Nord Stream AG рассматривает укладку отрезка в 2,6 км на каждой из ниток газопровода. Трубоукладочные суда могут преодолевать такое расстояние за один-два дня, считают в компании.

Пока неясно, какой корабль продолжит работу. Специально оборудованное российское судно "Академик Черский" не стало достраивать газопровод и отправилось в Калининград еще в пятницу, 27 ноября.

До сих пор остается открытым вопрос, имеет ли это судно сертификат, требуемый Данией, отметила NDR.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сначала сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, позже, по данным The New York Times, она выросла до почти $11 млрд.

По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода было заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. "Газпром" заявил о привлечении к завершению проекта российских трубоукладчиков.

21 июля 2020 года Палата представителей, нижняя палата Конгресса США, приняла бюджет министерства обороны на 2021 финансовый год, который предусматривает новые санкции против "Северного потока – 2". 23 июля проект оборонного бюджета одобрил Сенат. Версии документов, принятых Палатой представителей и Сенатом, согласуют, после чего передадут на подпись президенту США.

Канцлер Германии Ангела Меркель еще 1 сентября утверждала, что "Северный поток – 2" достроят, несмотря на угрозы США. 8 сентября она сказала, что будет согласовывать любые действия против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального с европейскими партнерами, но еще не решила, затронут ли они строительство газопровода. 11 сентября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что строительство газопровода "Северный поток – 2" могут заморозить в качестве реакции на отравление Навального, но уже 17 октября объявил, что газопровод будет достроен.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил о жесткой позиции по "Северному потоку – 2". Он хочет навсегда остановить этот проект.

Теги: Германия, газопровод, Балтийское море, Северный поток – 2
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