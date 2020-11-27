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Российское судно-трубоукладчик не стало достраивать "Северный поток – 2". Его вернули из Германии в Россию

Судно "Академик Черский", участвовавшее в строительстве газопровода "Северный поток – 2", вышло из немецкого порта Мукран и взяло курс на Калининград. Движение судна можно проследить на портале отслеживания судов MarineTraffic.

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"Академик Черский" принадлежал ранее "дочке" российского "Газпрома"
"Академик Черский" принадлежал ранее "дочке" российского "Газпрома"
Фото: marinetraffic.com

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое должно было достроить газопровод "Северный поток – 2", возвращается в Россию. Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic.

Судно вышло из немецкого порта Мукран, логистической базы "Северного потока – 2", 26 ноября и взяло курс на Калининград. Там его ожидают в субботу, 28 ноября.

По данным газеты "Коммерсантъ", вблизи "Академика Черского" находятся два судна снабжения российской морской спасательной службы – "Балтийский исследователь" и "Умка", которые пришли в Калининград в августе, а до этого участвовали в строительстве газопровода. Статус первого – "ограниченная маневренность", второго – "остановлено".

Судном "Академик Черский" владеет Самарский теплоэнергетический имущественный фонд. До этого судно принадлежало "дочке" российского "Газпрома". Смену владельца провели летом этого года, чтобы "Газпром" не попал под новые санкции США за строительство "Северного потока – 2".

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сначала сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, позже, по данным The New York Times, она выросла до почти $11 млрд.

По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода было заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. "Газпром" заявил о привлечении к завершению проекта российских трубоукладчиков.

21 июля 2020 года Палата представителей, нижняя палата Конгресса США, приняла бюджет министерства обороны на 2021 финансовый год, который предусматривает новые санкции против "Северного потока – 2". 23 июля проект оборонного бюджета одобрил Сенат. Версии документов, принятых Палатой представителей и Сенатом, согласуют, после чего передадут на подпись президенту США.

Канцлер Германии Ангела Меркель еще 1 сентября утверждала, что "Северный поток – 2" достроят, несмотря на угрозы США. 8 сентября она сказала, что будет согласовывать любые действия против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального с европейскими партнерами, но еще не решила, затронут ли они строительство газопровода. 11 сентября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что строительство газопровода "Северный поток – 2" могут заморозить в качестве реакции на отравление Навального, но уже 17 октября объявил, что газопровод будет достроен.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил о жесткой позиции по "Северному потоку – 2". Он хочет навсегда остановить этот проект. 

Теги: Газпром, Россия, США, санкции, газопровод, Калининград, Северный поток – 2
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