Конгресс США ужесточил санкции против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток"

В проекте оборонного бюджета США на 2021 год закреплены санкции против компаний за содействие в продаже, аренде или предоставлении трубоукладочных судов для строительства газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". А также за предоставление услуг страхования или перестрахования, услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопроводов.

Палата представителей и Сенат Конгресса США согласовали и внесли в проект оборонного бюджета на следующий год поправки, предусматривающие ужесточение санкций против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".

Проект предусматривает санкции за содействие продаже, аренде либо предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а еще услуг либо помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

Расширение санкций в оборонном бюджете рассматривались и в подготовленной версии законопроекта в Сенате, и в Палате представителей. Сейчас санкционный список был согласован и одобрен.

При этом Сенат отозвал поправку, которая позволяет президенту США отказаться от применения санкций к лицу, "если это отвечает национальным интересам".

Также обе палаты требуют введения персональных санкций против Турции из-за покупки российских систем ПВО С-400.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сначала сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, позже, по данным The New York Times, она выросла до почти $11 млрд. Его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода было заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. "Газпром" заявил о привлечении к завершению проекта российских трубоукладчиков.

21 июля 2020 года Палата представителей, нижняя палата Конгресса США, приняла бюджет министерства обороны на 2021 финансовый год, который предусматривает новые санкции против "Северного потока – 2". 23 июля проект оборонного бюджета одобрил Сенат. Версии документов, принятых Палатой представителей и Сенатом, согласуют, после чего передадут на подпись президенту США Дональду Трампу.

Канцлер Германии Ангела Меркель 1 сентября утверждала, что "Северный поток – 2" достроят, несмотря на угрозы США.

11 сентября глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что строительство газопровода "Северный поток – 2" могут заморозить в качестве реакции на отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Морской газопровод "Турецкий поток", соединяющий Краснодарский край России с Турцией и странами Южной Европы открыли 8 января в Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.

"Турецкий поток" состоит из двух ниток. Первая предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. В ноябре 2018 года "Газпром" завершил строительство морской части газопровода.

В 2016 году тогдашний министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что "Турецкий поток" нужен России, чтобы "обойти Украину и создать газовый хаб на территории Турции, который не будет подпадать под европейские правила".

Трамп 20 декабря 2019 года подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, в который заложены санкции против газопровода "Турецкий поток".

По словам главы НАК "Нафтогаз України" Андрея Коболева, в 2020 году Украина потеряет возможность транзита 15 млрд м³ газа из-за "Турецкого потока".