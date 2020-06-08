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В Турции заявили, что договорились с Россией о поставках второй партии С-400

Турция и Россия заключили соглашение на поставку российских систем ПВО С-400 в июле 2017 года.

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Первые зенитно-ракетные комплексы С-400 были доставлены в Турцию летом прошлого года
Первые зенитно-ракетные комплексы С-400 были доставлены в Турцию летом прошлого года
Фото: EPA

Турция и Россия принципиально договорились о поставках второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом турецкому NTV заявил глава Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

"У нас есть принципиальное соглашение на поставку второй системы", – сказал он.

Турция, по словам Демира, также должна получить "определенные элементы производства и технологий". Чиновник отметил, что задержка с поставкой второй партии была вызвана пандемией коронавируса и связанным с ней локдауном.

Турция и Россия договорились о поставках систем С-400 в июле 2017 года. По словам высокопоставленного источника агентства Bloomberg в турецком правительстве, стоимость четырех ЗРК составила около $2,5 млрд.

Первая партия зенитно-ракетных комплексов прибыла в Турцию в июле 2019-го.

Теги: Россия, Турция, ПВО, С-400
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