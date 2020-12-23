Трамп ветировал оборонный бюджет, предусматривающий ужесточение санкций против "Северного потока – 2"

Действующий президент США Дональд Трамп назвал проект оборонного бюджета на 2021 год "подарком" России и Китаю и отказался его подписывать.

Президент США Дональд Трамп наложил вето на одобренный Конгрессом оборонный бюджет на 2021 год. Об этом сегодня вечером сообщили в Белом доме.

"Я возвращаю резолюцию... К сожалению, она не включает критически важные меры, необходимые для обеспечения национальной безопасности, включает положения, которые не обеспечивают уважение наших ветеранов и нашей военной истории, противоречат усилиям моей администрации в том, чтобы поставить Америку на первое место в вопросах нашей национальной безопасности и зарубежной политики", – цитирует Трампа пресс-служба Белого дома.

Действующий президент США назвал проект бюджета "подарком" России и Китаю.

Трамп пояснил свои действия тем, что законодатели не внесли в законопроект пункт об отмене статьи 230 закона об этике в сфере коммуникаций, которая позволяет социальным сетям уходить от ответственности за публикации пользователей. По словам президента, данный закон угрожает безопасности США и проведению "честных выборов" в стране.

"Закон также ограничивает способность президента обеспечивать безопасность нашей страны путем произвольного ограничения средств на военное строительство, которые могут быть использованы для реагирования на чрезвычайную ситуацию в стране. В то время, когда у противников есть средства для прямого нападения, президент должен иметь возможность защитить американский народ, не дожидаясь разрешения Конгресса", – говорится в заявлении Трампа.

Он также выступил против усилий Конгресса ограничить функции президента в военных вопросах.

"Многочисленные положения законопроекта прямо противоречат внешней политике моей администрации, особенно моим усилиям по возвращению наших войск домой. Я против бесконечных войн, как и американское общество. Однако несмотря на возражения обеих партий, законопроект пытается ограничить возможность президента выводить войска из Афганистана, Германии и Южной Кореи. Это не только плохая политика, но и неконституционная", – считает Трамп.

Он добавил, что этот законопроект ставит интересы "вашингтонского истеблишмента" выше интересов американского народа.

11 декабря Сенат США поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год. Он, в частности, предусматривает ужесточение санкций против газопровода "Северный поток – 2" и выделение Украине $250 млн.