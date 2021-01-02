Мир встретил 2021 год, Конгресс США преодолел вето на оборонный бюджет с помощью Украине. Главное за день

Наступил 2021 год

Планета полностью встретила новый, 2021, год. Празднования проходили в карантинных условиях.

В частности, в Киеве часть граждан собиралась на Софийской площади, где стоит главная новогодняя елка Украины.

В новогоднем поздравлении, в котором снимались дети, президент Украины Владимир Зеленский говорил в том числе о перемирии на Донбассе, о супергероях, а также о возвращении оккупированных украинских территорий.

Два украинских телеканала, помимо поздравления Зеленского, поставили в эфир новогоднее обращение пятого президента, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Конгресс США преодолел вето Трампа

Сенат США вслед за Палатой представителей Конгресса набрал достаточно голосов для преодоления вето президента Дональда Трампа на законопроект об оборонном бюджете страны на 2021 год, в котором предусмотрено в том числе выделение средств для нужд Украины.

Коронавирус в мире

В США число инфицированных коронавирусом превысило 20 млн.

Израиль стал первой страной, в которой от коронавируса вакцинировали 1 млн жителей.

В Киеве прошел марш памяти Бандеры

Традиционное для 1 января факельное шествие, которое посвящено годовщине рождения лидера ОУН Степана Бандеры, прошло в Киеве. О конфликтах между националистами и их противниками информации нет.

Великобритания де-юре вышла из Евросоюза

С 1 января между Соединенным Королевством и странами ЕС начали действовать новые соглашения о сотрудничестве в области путешествий, торговли, иммиграции и безопасности вместо внутренних договоров ЕС.