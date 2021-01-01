Зеленский поздравил украинцев с Новым годом. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский свое обращение по случаю наступления Нового года зачитал в компании детей. Его обнародовал YouTube-канал "Офіс Президента України". Зеленский напомнил обо всех знаковых событиях в Украине и подчеркнул, что в 2021 году исполнится 30 лет со дня провозглашения независимости Украины.

Президент сидел в окружении детей

Фото: president.gov.ua

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Видео: Офіс Президента України / YouTube