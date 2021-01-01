Как встретили Новый год на Софийской площади в Киеве. Видео
Часть киевлян встретила Новый 2021 год на Софийской площади столицы, где находится главная новогодняя елка Украины. Видео с площади разместил 1 января в YouTube пользователь Олек Мис. Точного количества встречавших Новый год на Софийской площади городские власти не называли, но журналист "5 канала", который был возле главной елки страны, отмечал, что людей было значительно меньше, чем год назад (тогда мэрия говорила о более 100 тыс. встречавших 2020 год). 1 января 2021 года чиновники отчитались о 83 м³ мусора, вывезенных после празднования с Софийской площади.
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