В Киеве зажгли главную елку Украины. Фоторепортаж

18 декабря, 2020 11.00

Каждый год на верхушке главной елки Украины размещали традиционный символ Вифлеемской звезды. Смену такой традиции нужно было обсудить по крайней мере на уровне Киева, считает предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.