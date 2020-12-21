В Киеве зажгли главную елку Украины. Фоторепортаж

19 декабря, в День Святого Николая, в Киеве на Софийской площади провели церемонию зажжения огней на главной новогодней елке Украины. В мероприятии принял участие мэр Киева Виталий Кличко. Во время открытия произошло возгорание иллюминации, которое вскоре потушили. В этом году впервые главная елка Украины искусственная. Ее сделали во Львове, высота дерева – 31 метр. Фоторепортаж опубликовали на официальном портале Киева.
Каждый год на верхушке главной елки Украины размещали традиционный символ Вифлеемской звезды. Смену такой традиции нужно было обсудить по крайней мере на уровне Киева, считает предстоятель Православной церкви Украины Епифаний. →
Волшебную шляпу на верхушке главной елки в Киеве решили заменить на традиционную звезду в канун праздника святого Николая. Представитель пресс-службы Православной церкви Украины Иван Сидор приветствовал такой подход.→
В центре Киева на Софийской площади закончили украшать главную елку страны, фотографии опубликовал этнокультурный проект Folk Ukraine в Facebook и "Буквы". Ее основание украсили огромным пнем с окошками, которые будут излучать свет. Высота елки – 31 м. Она будет подсвечена 10 км гирлянд и украшена 1,5 тыс. тематических игрушек, среди которых белочки, желуди, шишки, совы, зайчики и птицы. Сейчас на верхушке елки находится магическая шляпа, "BBC News Украина" отмечает, что ее вес – 58 кг. Однако после 19 декабря шляпу сменит звезда, сообщили в Folk Ukraine. Глава Folk Ukraine Игорь Добруцкий рассказал телеканалу ZIK, что в этом году главная елка искусственная, ее стоимость – 2,7 млн грн. Елку сделали во Львове, игрушки к ней изготовили в Белой Церкви, шляпу – в Одессе. Помимо главной елки, в Киеве также установят еще две – возле Арки дружбы народов и на Контрактовой площади. У каждой из них будет своя тематика: у первой – хрустальный дворец, у второй – петриковская роспись. →
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