Главная елка Украины в этом году впервые искусственная, ее нарядили в шляпу. Фоторепортаж
Фото: Folk Ukraine / Facebook
Фото: Folk Ukraine / Facebook
Фото: Folk Ukraine / Facebook
Фото: Folk Ukraine / Facebook
В центре Киева на Софийской площади закончили украшать главную елку страны, фотографии опубликовал
этнокультурный проект Folk Ukraine в Facebook и "Буквы"
. Ее основание украсили огромным пнем с окошками, которые будут излучать свет. Высота елки – 31 м. Она будет подсвечена 10 км гирлянд и украшена 1,5 тыс. тематических игрушек, среди которых белочки, желуди, шишки, совы, зайчики и птицы. Сейчас на верхушке елки находится магическая шляпа, "BBC News Украина"
отмечает, что ее вес – 58 кг. Однако после 19 декабря шляпу сменит звезда, сообщили
в Folk Ukraine. Глава Folk Ukraine Игорь Добруцкий рассказал телеканалу ZIK
, что в этом году главная елка искусственная, ее стоимость – 2,7 млн грн. Елку сделали во Львове, игрушки к ней изготовили в Белой Церкви, шляпу – в Одессе. Помимо главной елки, в Киеве также установят еще две – возле Арки дружбы народов и на Контрактовой площади. У каждой из них будет своя тематика: у первой – хрустальный дворец, у второй – петриковская роспись.