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Главная елка Украины в этом году впервые искусственная, ее нарядили в шляпу. Фоторепортаж

Сегодня 18.24
В центре Киева на Софийской площади закончили украшать главную елку страны, фотографии опубликовал этнокультурный проект Folk Ukraine в Facebook и "Буквы". Ее основание украсили огромным пнем с окошками, которые будут излучать свет. Высота елки – 31 м. Она будет подсвечена 10 км гирлянд и украшена 1,5 тыс. тематических игрушек, среди которых белочки, желуди, шишки, совы, зайчики и птицы. Сейчас на верхушке елки находится магическая шляпа, "BBC News Украина" отмечает, что ее вес – 58 кг. Однако после 19 декабря шляпу сменит звезда, сообщили в Folk Ukraine. Глава Folk Ukraine Игорь Добруцкий рассказал телеканалу ZIK, что в этом году главная елка искусственная, ее стоимость – 2,7 млн грн. Елку сделали во Львове, игрушки к ней изготовили в Белой Церкви, шляпу – в Одессе. Помимо главной елки, в Киеве также установят еще две – возле Арки дружбы народов и на Контрактовой площади. У каждой из них будет своя тематика: у первой – хрустальный дворец, у второй – петриковская роспись.
Теги: Киев, Новый год, праздники, елка
 

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