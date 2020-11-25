Огневич рассказала, как правильно загадывать желания на Новый год

По словам украинской певицы Златы Огневич, подсознание предложит варианты осуществления желания, если представить, что оно уже сбылось.

Украинская певица Злата Огневич записывает желания в так называемый магический дневник. Об этом она рассказала 24 ноября в Instagram.

"Когда пишу желание в этот дневник, представляю время года, обстановку, ароматы вокруг и свое эмоциональное состояние. То есть представляю свое желание как уже свершенное, вот же оно! Настолько близко, что его можно пощупать. Как это работает? Когда вы находитесь в радостном состоянии от осознания того, что мечта исполнилась, психика настраивается на исполнение желания и сознание будет выбирать варианты для его осуществления", – написала певица.

Артистка не уточнила, какие желания записала в свой дневник.

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Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Крым. Певица представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место, набрав 214 баллов.