  Огневич рассказала, какие кланы существуют в украинском шоу-бизнесе

По словам украинский певицы Златы Огневич, она сохраняет с коллегами из украинского шоу-бизнеса нейтральные отношения, избегая как конфликтов, так и дружеских отношений.

Украинская певица Злата Огневич в интервью передаче "Легенда з Романом Мухою", которая размещена 11 ноября на YouTube-канале журналиста, заявила, что не общается близко ни с кем из коллег в украинском шоу-бизнесе.

"Я не состою ни с кем в контрах, но и ни с кем не состою в каких-то дружеских отношениях. Я на "нейтралочке", – рассказала она.

На вопрос ведущего, есть ли в украинском шоу-бизнесе клановость, певица ответила утвердительно.

"Это команда Mozgi – команда [украинского рэпера и продюсера] Потапа (Алексея Потапенко) и [продюсера] Ирины Горовой. Они очень мощные, реально талантливые и очень крутые во всех своих проектах. Это Secret Service – тоже клановая система, которая использует разные инструменты влияния", – сообщила певица.

ВИДЕО

Видео: Роман Муха / YouTube

Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Крым.

Певица представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место, набрав 214 баллов.