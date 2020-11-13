  Огневич рассказала, какие кланы существуют в украинском шоу-бизнесе

Украинская певица Злата Огневич в интервью передаче "Легенда з Романом Мухою", которая размещена 11 ноября на YouTube-канале журналиста, заявила, что не общается близко ни с кем из коллег в украинском шоу-бизнесе.
"Я не состою ни с кем в контрах, но и ни с кем не состою в каких-то дружеских отношениях. Я на "нейтралочке", – рассказала она.
На вопрос ведущего, есть ли в украинском шоу-бизнесе клановость, певица ответила утвердительно.
"Это команда Mozgi – команда [украинского рэпера и продюсера] Потапа (Алексея Потапенко) и [продюсера] Ирины Горовой. Они очень мощные, реально талантливые и очень крутые во всех своих проектах. Это Secret Service – тоже клановая система, которая использует разные инструменты влияния", – сообщила певица.
Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Крым.
Певица представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место, набрав 214 баллов.