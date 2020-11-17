Огневич рассказала о воссоединении с родителями, которые раньше проживали в Крыму

По словам украинской певицы Златы Огневич, ее родители переехали из аннексированного Россией Крыма в пригород Киева после того, как нашли покупателя на свою недвижимость.

Огневич родилась в России в 1986 году Фото: zlata.ognevich / Instagram

Украинская певица Злата Огневич в интервью, опубликованном 16 ноября на сайте издания "КП в Украине", сообщила, что перевезла своих родителей – Николая и Галину Бордюг – из аннексированного Россией Крыма в Киев.

По словам певицы, сейчас они живут в пригороде столицы. Огневич отметила, что раньше родители не могли осуществить переезд из-за того, что не было покупателя на их недвижимость.

Певица назвала переезд родителей "воссоединением семьи".

Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Крым (Судак).

Ее отец Леонид Бордюг работал военным хирургом, а мать Галина Бордюг преподавала в школе русский язык и литературу.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.