Первоклассникам Туркменистана собираются подарить на Новый год компьютеры местного производства

Власти Туркменистана решили подарить первоклассникам компьютеры, произведенные компанией Agzybirlik Tilsimaty. В них установят обучающую программу на туркменском, русском и английском языках.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил подарить первоклассникам страны на Новый год компьютеры, произведенные на туркменском предприятии "Agzybirlik Tilsimaty". Об этом сообщило государственное информационное агентство Туркменистана TDH 4 декабря.

Вице-премьер страны Мамедмурад Гелдиныязов, курирующий вопросы науки и образования, доложил президенту, что на предприятии уже выпустили компьютеры для первоклассников. По его информации, технические характеристики машин отвечают мировым стандартам.

Загруженная в компьютеры программа располагает тремя языковыми версиями: туркменской, русской и английской. Она будет выполнять различные обучающие функции, сказано в сообщении.

"Это стало вкладом предприятия в цифровизацию процесса школьного обучения", – сказал Гелдиныязов.

"Agzybirlik Tilsimaty" – это компания технологического центра министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана. Ее создали в 2018 году для производства компьютерной техники и электроники. По данным издания "Бизнес Туркменистан", компания сотрудничает с корпорациями "Microsoft" и "Intel". По информации представителя компании Довлета Оразлиева, "Agzybirlik Tilsimaty" запустила производство персональных компьютеров со встроенными процессорами "Intel Core i3", "Core i5" и "Core i7".