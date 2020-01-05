Президент Туркменистана выступил в роли диджея на новогоднем празднике

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на новогоднем музыкальном телешоу больше часа провел за пультом диджея.

Бердымухамедов более часа ставил свои треки и рассказывал, как работает диджейский пульт Скриншот: Mukam / YouTube

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 30 декабря на новогоднем музыкальном телешоу выступил в роли диджея. Видео было опубликовано на YouTube-канале Mukam.

Как сообщает издание "Хроника Туркменистана", Бердымухамедов в течение часа поочередно проигрывал свои треки, попутно объясняя, как работает диджейская установка, что такое семпл, как микшировать музыку и накладывать на нее спецэффекты.

ВИДЕО

Видео: Mukam / Youtube

В апреле 2019 года появилось видео, на котором президент страны Гурбангулы Бердымухамедов читает рэп, написанный в честь своей лошади.