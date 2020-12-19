"Буквально зажгли". В Киеве во время открытия главной елки Украины произошло возгорание

Главную елку страны на Софийской площади в Киеве зажгли 19 декабря, в День Святого Николая. Онлайн-трансляцию зажжения вела Киевская городская государственная администрация в своем YouTube-канале.
Церемонию зажжения огней на новогодней елке Украины провел мэр Киева Виталий Кличко.
Журналист Сергей Гришин сообщил, что после открытия елки произошло возгорание иллюминации.
Фото горения также опубликовал "Прямий".
"В Киеве буквально зажгли главную елку Украины", – сообщил телеканал.
По информации "Бабель" пожар быстро потушили.
В этом году впервые главная елка Украины искусственная. Ее сделали во Львове, высота дерева – 31 метр.