"Буквально зажгли". В Киеве во время открытия главной елки Украины произошло возгорание

19 декабря на Софийской площади в Киеве прошла церемония зажжения огней на главной новогодней елке Украины.

Елку открывал Кличко

Фото: Віталій Кличко / Facebook

Главную елку страны на Софийской площади в Киеве зажгли 19 декабря, в День Святого Николая. Онлайн-трансляцию зажжения вела Киевская городская государственная администрация в своем YouTube-канале. ВИДЕО Видео: Київська міська державна адміністрація / YouTube Церемонию зажжения огней на новогодней елке Украины провел мэр Киева Виталий Кличко. Журналист Сергей Гришин сообщил, что после открытия елки произошло возгорание иллюминации. https://www.facebook.com/grishyn/videos/3965859393438548/ Фото горения также опубликовал "Прямий". "В Киеве буквально зажгли главную елку Украины", – сообщил телеканал. https://www.facebook.com/pryamiy/posts/2897461317163046 По информации "Бабель" пожар быстро потушили. В этом году впервые главная елка Украины искусственная. Ее сделали во Львове, высота дерева – 31 метр.