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КИЕВ

Главная елка Украины осталась без волшебной шляпы

Волшебную шляпу на верхушке главной елки в Киеве решили заменить на традиционную звезду в канун праздника святого Николая. Представитель пресс-службы Православной церкви Украины Иван Сидор приветствовал такой подход.

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В ПЦУ посчитали целесообразным украсить главную елку вифлеемской звездой
В ПЦУ посчитали целесообразным украсить главную елку вифлеемской звездой
Фото: Иван Сидор / Facebook

С верхушки главной елки Украины на Софийской площади в Киеве сняли волшебную шляпу. Об этом сообщил в Facebook 13 декабря этнокультурный проект Folk Ukraine, который занимается организацией новогодних праздников.

Шляпу заменят на традиционную звезду в канун святого Николая.

"Друзья! Новогодне-рождественские праздники мы должны встречать в радости, мире и семейном уюте. Утром шляпу мы сняли, а на ее месте в канун святого Николая засияет волшебная звезда", – сообщили организаторы.

https://www.facebook.com/FolkUkraine/posts/3606027826147866

О демонтаже шляпы с новогодней елки рассказал в Facebook представитель пресс-службы Православной церкви Украины, священник Иван Сидор.

"Утром в день памяти святого апостола Андрея Первозванного с главной елки страны сняли шляпу. Прекрасный праздник здравого смысла", – отметил священник.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1803504353151873&id=100004769760515

Он обратил внимание на то, что, если бы такая композиция "из шляп, мухоморов и пеньков" красовалась в Голосеево, или на Оболони, или в каком-либо другом районе столицы, это не вызвало бы критики и негативной реакции.

"Но не на Софийской площади, рядом со святой Софией Киевской и прямо над могилой второго украинского патриарха Владимира Романюка", – добавил представитель ПЦУ.

Священник счел целесообразным украсить елку вифлеемской звездой.

"Из слишком светского государства мы можем превратиться в государство безбожное. Поэтому хотел бы призвать любителей креатива и научного атеизма помнить, что Украина хоть никогда и не была светским государством, но была, есть и должна остаться государством духовным", – подчеркнул Сидор.

Шляпу вместо традиционной звезды решили повесить на главную елку страны, так как в этом году ее оформили в тематике сказочного леса. На елку повесили игрушки в виде животных, а волшебная шляпа, по задумке авторов, должна согревать сказочных персонажей.

Против шляпы на елке выступила Православная церковь Украины, отметив, что она "вызывает удивление". ПЦУ раскритиковала сказочную концепцию оформления дерева, заявив, что такой подход "вытесняет христианскую символику".

"Рождественскую звезду традиционно устанавливали на верхушках елок как символ Христа, который рождается, приходит в этот мир. Ведь именно рождественская звезда озаряла темное небо и сообщала о рождении Сына Божьего. А какой смысл Рождества должен воплощать нынешний главный новогодний и рождественский атрибут страны со шляпой на верхушке?" – возмущались в ПЦУ.

В этом году впервые главная елка Украины искусственная. Ее сделали во Львове, высота дерева – 31 метр.

Теги: Рождество, Новый год, церковь, праздники, елка, традиции, Православная церковь Украины
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