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"Лохдаун", "Гуляем, как в последний раз, и грохнем бизнес". Соцсети обсуждают решение Кабмина о введении жесткого карантина в Украине

Пользователи соцсетей активно обсуждают принятое 9 декабря Кабинетом Министров Украины решение о введении жесткого карантина с 8-го до 24 января 2021 года.

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Усиленный карантин в Украине введут в январе
Усиленный карантин в Украине введут в январе
Фото: depositphotos.com

9 декабря Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании принял решение о введении жесткого карантина с 8-го до 24 января 2021 года.

Пользователи соцсетей не оставили без внимания это событие. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

"Я так понимаю, логика в том, чтобы дать народу отпраздновать праздники и не мотать нервы. Это фантастика, конечно. Дать публике отфестивалить, как ей нравится, с 25-го по 8-е, а потом закрыть магазы, ТРЦ, рестораны, сферу развлечений и прочее. Гуляем, как в последний раз, и грохнем бизнес", – поделился мнением украинский журналист Сергей Щербина.

https://www.facebook.com/shcherbinas/posts/3463034947067714

"Рад решению Кабмина. Конечно, я бы сделал иначе, гораздо строже. Транспорт бы не ходил, садики бы не работали. Никто бы не работал, а государство бы помогало всем гражданам, а не бизнесу, что не так уж и дорого", – заявил бизнесмен и писатель Гарик Корогодский

https://www.facebook.com/garik.korogodskiy/posts/10218759132754088

"Не очень понимаю необходимости локдауна с работающим общественным транспортом", – отметил бизнесмен, совладелец сети кинотеатров "Планета кино" Дмитрий Деркач.

https://www.facebook.com/dmytro.derkach/posts/10158666589939876

"Поспешил Шмыгаль. Локдаун надо вводить еще позже, в феврале. Тогда уже все и так лежат дома за...банные авитаминозом и зимой. Все равно никакого желания выходить на улицу нет", – иронизирует блогер Антон Ходза.

https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/10213809951362833

"Лохдаун в стране с 8-го до 24 января ничего не значит, кроме того, что Зе еженедельно мониторит свой рейтинг. Сильно волнуется, что прослеживается тенденция к устойчивому падению. Поэтому до 8 января празднуют все, а с 8-го до 24-го – отходят... Карантинного, противоэпидемического характера это отнюдь не несет. Лохдаун и является лохдауном. К сожалению, нынешняя власть и ответственная власть – это несовместимые понятия. Такова наша реальность", – написала экс-замглавы Администрации Президента Марина Ставнийчук.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1639594526226836&id=100005289129370

"Говорят, первый локдаун объявили, когда он был еще не нужен, а второй введут, когда он будет уже не нужен. Профит", – отметил журналист "Схем" Михаил Ткач.

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/3511303135605850

Не обошлось без шуток и фотожаб.

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https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/3794152163962778

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https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/3628682697186322

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https://www.facebook.com/babaandkit/posts/3854602247917891

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https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/3730699253659951

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https://www.facebook.com/babaandkit/posts/3854843894560393

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Теги: Новый год, социальные сети, Марина Ставнийчук, праздники, карантин, Сергей Щербина, соцсети, Гарик Корогодский, Антон Ходза, Михаил Ткач, Кабмин, коронавирус, Дмитрий Деркач
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