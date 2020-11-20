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"Гениальное решение". Соцсети обсуждают модернизацию интернета в самолете Зеленского за 32,4 млн грн

Пользователи соцсетей не оставили без внимания тот факт, что в течение года компания Etihad Airways Engineering LLC должна была модернизировать станцию спутниковой связи на одном из самолетов государственного авиационного предприятия "Украина" Государственного управления делами, которое обеспечивает перелеты высших должностных лиц государства, в частности президента Украины Владимира Зеленского.

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В президентский самолет планировали провести улучшенный интернет за 32 млн грн
В президентский самолет планировали провести улучшенный интернет за 32 млн грн
Фото: Isabelle Dumont / twitter

Согласно сообщению в системе электронных торгов ProZorro, компания Etihad Airways Engineering LLC за 32,4 млн грн должна была модернизировать спутниковый интернет на борту украинского самолета Аirbus 319-115 с заводским номером 3260 и государственным и регистрационным знаками UR-ABA. По информации "Наших грошей", тендер провели для работ на одном из самолетов государственного авиационного предприятия "Украина" Государственного управления делами, которое обеспечивает перелеты высших должностных лиц государства, в частности президента Украины Владимира Зеленского.

Пользователи соцсетей активно обсуждали эту инициативу. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

"32 млн 400 тыс. грн! Такую сумму мы с вами, налогоплательщики, заплатим за то, чтобы в самолете Зеленского был интернет. Тендер уже проведен. Выиграла компания из Объединенных Арабских Эмиратов. В условиях бедности, пандемии, недостатка даже кислорода для больных?" – задался вопросом экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко.

https://www.facebook.com/Grytsenko.Anatoliy/posts/1667821706731907

"Сколько кислородных баллонов и аппаратов ИВЛ можно купить за 32 млн грн? Сколько жизней спасти? Интернет, бл...дь! Не на оборону, не на укрепление национальной безопасности, не на жизненно важное оборудование, которое поможет в борьбе с пандемией... Интернетик в самолетик! Как же меня коробит, бесит, раздражает, возмущает... Но не удивляет", – поделился мнением блогер Назар Приходько.

https://www.facebook.com/pumamgo/posts/3663846513658728

"Покупка за 32 млн грн интернета в президентский самолет, когда волонтеры собирают деньги на кислородные концентраторы, означает, что для рейтинга президента отключение от интернета опаснее, чем отключение избирателей от подачи воздуха", – отметил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4907694242604166

"Коротко о том, что Зеленский хочет установить себе в самолете более быстрый интернет. Если Зеленский не сможет в полете загружать свои видосики или смотреть чужие видосики без подтормаживаний, то украинцы это переживут. А вот без закупки кислорода многие украинцы с COVID-19 не выживут. Поэтому в ОП решили потратить эти 32 млн на... установку интернета. Гениальное решение. Хотя после госдачи в Конча-Заспе и спецпалаты в "Феофании" оно уже не выглядит таким странным", – написал экс-нардеп Борислав Береза. 

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5339032412789488

"30 млн грн на интернет-связь в президентском самолете. У меня, кажется, есть объяснение. В президентском самолете кабельный интернет. И надо закупить 11 тыс. м кабеля, чтобы самолет мог с интернетом набирать крейсерскую высоту, и 2,4 тыс. км кабеля, чтобы можно было долететь в Лондон. Если президент будет лететь в США или Канаду – надо будет отсоединить кабель от модема аэропорта Борисполь и переподключать его к модему дома у Жеваго в Лондоне. Не о чем говорить. Обычная практика. Чтобы простой учитель гуглил, как президент, а президент – как простой учитель", – иронизирует журналист Михаил Ткач.

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/3457702050965959

Не обошлось и без фотожаб.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=375532807122075&id=100039960767374

***

https://www.facebook.com/babaandkit/posts/3798332193544897

***

Сегодня вечером, 19 ноября, были отменены тендерные процедуры по модернизации спутниковой связи в самолете, которым пользуются Зеленский и другие высокопоставленные лица. Информация об этом появилась в системе ProZorro.

Теги: интернет, Украина, самолет, Борислав Береза, Юрий Бутусов, тендер, Владимир Зеленский, соцсети, ProZorro, Михаил Ткач
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