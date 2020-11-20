"Гениальное решение". Соцсети обсуждают модернизацию интернета в самолете Зеленского за 32,4 млн грн

Согласно сообщению в системе электронных торгов ProZorro, компания Etihad Airways Engineering LLC за 32,4 млн грн должна была модернизировать спутниковый интернет на борту украинского самолета Аirbus 319-115 с заводским номером 3260 и государственным и регистрационным знаками UR-ABA. По информации "Наших грошей", тендер провели для работ на одном из самолетов государственного авиационного предприятия "Украина" Государственного управления делами, которое обеспечивает перелеты высших должностных лиц государства, в частности президента Украины Владимира Зеленского.
Пользователи соцсетей активно обсуждали эту инициативу. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.
"32 млн 400 тыс. грн! Такую сумму мы с вами, налогоплательщики, заплатим за то, чтобы в самолете Зеленского был интернет. Тендер уже проведен. Выиграла компания из Объединенных Арабских Эмиратов. В условиях бедности, пандемии, недостатка даже кислорода для больных?" – задался вопросом экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко.
"Сколько кислородных баллонов и аппаратов ИВЛ можно купить за 32 млн грн? Сколько жизней спасти? Интернет, бл...дь! Не на оборону, не на укрепление национальной безопасности, не на жизненно важное оборудование, которое поможет в борьбе с пандемией... Интернетик в самолетик! Как же меня коробит, бесит, раздражает, возмущает... Но не удивляет", – поделился мнением блогер Назар Приходько.
"Покупка за 32 млн грн интернета в президентский самолет, когда волонтеры собирают деньги на кислородные концентраторы, означает, что для рейтинга президента отключение от интернета опаснее, чем отключение избирателей от подачи воздуха", – отметил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.
"Коротко о том, что Зеленский хочет установить себе в самолете более быстрый интернет. Если Зеленский не сможет в полете загружать свои видосики или смотреть чужие видосики без подтормаживаний, то украинцы это переживут. А вот без закупки кислорода многие украинцы с COVID-19 не выживут. Поэтому в ОП решили потратить эти 32 млн на... установку интернета. Гениальное решение. Хотя после госдачи в Конча-Заспе и спецпалаты в "Феофании" оно уже не выглядит таким странным", – написал экс-нардеп Борислав Береза.
"30 млн грн на интернет-связь в президентском самолете. У меня, кажется, есть объяснение. В президентском самолете кабельный интернет. И надо закупить 11 тыс. м кабеля, чтобы самолет мог с интернетом набирать крейсерскую высоту, и 2,4 тыс. км кабеля, чтобы можно было долететь в Лондон. Если президент будет лететь в США или Канаду – надо будет отсоединить кабель от модема аэропорта Борисполь и переподключать его к модему дома у Жеваго в Лондоне. Не о чем говорить. Обычная практика. Чтобы простой учитель гуглил, как президент, а президент – как простой учитель", – иронизирует журналист Михаил Ткач.
Не обошлось и без фотожаб.
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Сегодня вечером, 19 ноября, были отменены тендерные процедуры по модернизации спутниковой связи в самолете, которым пользуются Зеленский и другие высокопоставленные лица. Информация об этом появилась в системе ProZorro.