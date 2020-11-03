"Застольный треп в стиле "ты меня уважаешь?", "Других проблем в Украине нет?". Соцсети обсуждают виртуальный диалог Зеленского и Сарика

Пользователи соцсетей активно отреагировали на обмен эмоциональными постами между российско-армянским режиссером Сариком Андреасяном и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Российско-армянский режиссер Сарик Андреасян 1 ноября в Instagram рассказал о знакомстве и давней дружбе с президентом Украины Владимиром Зеленским и заявил, что Киев продал бомбы "соседу" Армении. "Вова, [...] я всегда гордился тем, что какой-то промежуток своей жизни я был твоим другом, и всегда во всех интервью говорил, что ты человек с большим сердцем. А вчера я смотрел на обожженные тела армянских детей от фосфорной бомбы, и как выяснилось, это ты их продал нашим соседям, чтобы закрепить свою дружбу с ними. [...] Видимо, когда вы садитесь на эти "стулья", то все становитесь гондонами, и все человеческое и доброе вы оставляете где-то в прошлом", – написал режиссер.

Утром 3 ноября Зеленский опубликовал ответный пост. "Понимаю, Сарик, что это действительно болит. И жутко становится, когда воочию видишь, что такое настоящая война. И что хочется рвать и метать, чтобы не было этого в твоем доме. Да? Но... Ну точно не надо брать на себя роль носителя чужих фейков. Понимаю, что и почему делает российская пропаганда и почему она тотально врет. Но тебя не понимаю абсолютно. Потому что Украина никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных бомб. Вообще. Особенно в места, где уже горячо", – подчеркнул президент. Зеленский добавил, что "прекрасно известно", кто вбрасывает такую информацию.

Пользователи соцсетей активно обсуждают этот виртуальный диалог Зеленского и Сарика. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

"Кремль инициировал конфликт в Нагорном Карабахе. И планировал поддерживать его, играя на обе стороны. Но формально Кремль поддерживает Армению. Теперь, когда [президент Турции Реджеп] Эрдоган практически решил исход войны, Кремль пытается выжать из ситуации все возможное, в том числе обвиняя Украину. Для этого в инфопространстве проводят спецоперации против нашего хорошего и честного президента. И проблема в том, что он на эти спецоперации ведется. Мы не знаем, не завербован ли Сарик ФСБшниками. Не подготовили ли они для него тот самый текст в Instagram?" – предположил учредитель "Інституту постінформаційного суспільства" Дмитрий Золотухин.

"Лучшей новостью для меня был сегодня общий вопрос соцсетей "кто же такой Сарик?". Это на самом деле очень и очень хорошо. Потому что Сарик Андреасян – это "выдающийся российский режиссер", "Тарантино русского мира" и прочая. Ну конечно, исключительно в пределах российского информпространства. То, что его знает Зеленский, можно объяснить исключительно через профессиональные связи. Итак, отсутствие фильмов РФ в прокате с 2014 года делает правое дело. Не только государственную, но и чисто эстетическую. Кто мне не верит – предлагаю посмотреть трейлеры фильмов Сарика", – отметил главный научный консультант в Институте законодательства Верховной Рады Украины Борис Бабин.



"Вы заметили, что президент 40-миллионного государства в центре Европы на фоне интенсификации боевых действий и нарастающей эпидемии выступает с обращениями к каким-то неизвестным общественности персонажам?" – задался вопросом бывший народный депутат Игорь Луценко.

"Сарик – новая звезда украинского Facebook, которой Зеленский посвящает долгосрочные посты на официальной странице. Других проблем, кроме Сарика, в Украине нет. Правильно ли я понимаю?" – спросила украинская певица Анжелика Рудницкая.

"Ху из факин Сарик? Точно ли тексты, похожие на застольный треп в стиле "ты меня уважаешь?", должны быть на официальной странице главы государства?", – опубликовала свой вопрос сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.



"Есть День сурка, а в Украине сегодня день Сарика. И то, что президент Украины в своем личном аккаунте отвечает какому-то мудаку из запоребрика, но не отвечает своим гражданам, говорит о многом", – поделился мнением экс-нардеп Борислав Береза.

"Сегодня в Украине: зафиксирован очередной рекорд по заболеванием и смертям от COVID-19; цена на газ и коммунальные услуги будет самой высокой за всю историю страны (при сокращении субсидий), выше, чем в последние годы, падение экономики страны; самый высокий уровень безработицы за последние 15 лет; резкий рост задолженности по зарплатам для людей... Реакция президента – ноль! Зеленского интересует, что написал ему в Instagram Сарик", – написал бывший вице-премьер Украины Павел Розенко.

"Не знаю, кто этот Сарик, но кризис Зеленскому создали креативно", – иронизирует главный редактор bykvu.com Татьяна Николаенко.



Не обошлось и без юмора.

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