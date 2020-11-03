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"Чаще мойте руки после контакта с пропагандой". Зеленский опроверг слова армянского режиссера о продаже Украиной бомб Азербайджану

Российско-армянский режиссер Сарик Андреасян, который заявил о продаже Киевом бомб "соседу Армении", распространил фейк российской пропаганды, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский: Понимаю, Сарик, что это действительно болит. Но не надо брать на себя роль носителя чужих фейков
Зеленский: Понимаю, Сарик, что это действительно болит. Но не надо брать на себя роль носителя чужих фейков
Фото: rada.gov.ua

Российско-армянский режиссер Сарик Андреасян 1 ноября в Instagram рассказал о знакомстве и давней дружбе с президентом Украины Владимиром Зеленским и заявил, что Киев продал бомбы "соседу" Армении. 

"Вова, [...] я всегда гордился тем, что какой-то промежуток своей жизни я был твоим другом и всегда во всех интервью говорил, что ты человек с большим сердцем. А вчера я смотрел на обожженные тела армянских детей от фосфорной бомбы и как выяснилось – это ты их продал нашим соседям, чтобы закрепить свою дружбу с ними. [...] Видимо, когда вы садитесь на эти "стулья", то все становитесь гондонами и все человеческое и доброе вы оставляете где-то в прошлом", – написал режиссер. 

Он заявил, что "не может гордиться дружбой с тем, у кого руки в крови".

"И раз уж такая история, хотел бы сказать, что Крым наш", добавил Андреасян. 

Зеленский в Telegram опроверг информацию о продаже бомб. 

"Понимаю, Сарик, что это действительно болит. И жутко становится, когда воочию видишь, что такое настоящая война. И что хочется рвать и метать, чтобы не было этого в твоем доме. Да? Но... Ну точно не надо брать на себя роль носителя чужих фейков. Понимаю, что и почему делает российская пропаганда и почему она тотально врет. Но тебя не понимаю абсолютно. Потому что Украина никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных бомб. Вообще. Особенно в места, где уже горячо", – подчеркнул президент. 

Кто вбрасывает такую информацию, – "прекрасно известно", отметил Зеленский. 

"У нас уже есть иммунитет ко всему этому. Есть он и у Европы. А вам нужно как можно быстрее его сформировать. Потому что это как COVID – очень коварный враг, который не знает границ. Поэтому чаще мойте руки после контактов с известной пропагандой", – добавил он. 

Зеленский, который до президентства был актером, снимался в фильме Андреасяна "Служебный роман. Наше время" (премьера состоялась в 2011 году). 

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продолжавшимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тысяч человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Впоследствии президент Азербайджана Ильхам Алиев несколько раз сообщал о взятии под контроль Баку населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Новые договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе были достигнуты 25 октября при посредничестве США. Прекращение огня началось в 8.00 по местному времени 26 октября, но было нарушено в первый же час.

29 октября лидер Карабаха Араик Арутюнян заявил, что азербайджанские войска находятся уже в нескольких километрах от стратегического города Шуши.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 октября направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором впервые после обострения конфликта в Нагорном Карабахе попросил помощи у РФ. Министерство иностранных дел России отметило, что на данном этапе РФ не может предоставить помощь Армении.

Теги: Россия, оружие, пропаганда, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Владимир Зеленский, фейк, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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