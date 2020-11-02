В минобороны Азербайджана заявили, что сбили армянский штурмовик Су-25

По данным азербайджанской стороны, вооруженные силы Армении накануне предприняли попытку перейти в атаку на Зангиланском участке армяно-азербайджанской границы.

В министерстве обороны Азербайджана 2 ноября заявили, что азербайджанские военные сбили армянский штурмовик Су-25.

"В результате бдительности личного состава наших подразделений штурмовик Су-25 противника, атаковавший наши позиции с воздуха, был сбит", – говорится в сообщении.

По данным азербайджанской стороны, вооруженные силы Армении накануне предприняли попытку атаковать на Зангиланском участке армяно-азербайджанской границы.

"Замысел противника атаковать был своевременно выявлен нашими подразделениями, и в результате проведенной успешной операции противник понес большие потери. В ходе боев противник, потеряв до 30 военнослужащих в живой силе, был вынужден отступить на территорию Армении", – утверждают в минобороны Азербайджана.

В минобороны Армении информацию о сбитом штурмовике и атаке на позиции азербайджанских военнослужащих пока не комментировали.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Впоследствии президент Азербайджана Ильхам Алиев несколько раз сообщал о взятии под контроль Баку населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Новые договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе были достигнуты 25 октября при посредничестве США. Прекращение огня началось в 8.00 по местному времени 26 октября, но было нарушено в первый же час.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 октября направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором впервые после обострения конфликта в Нагорном Карабахе попросил помощи у РФ. В свою очередь, министерство иностранных дел России отметило, что на данном этапе РФ не может предоставить помощь Армении.