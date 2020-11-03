Президент Украины в личном аккаунте отвечает какому-то мудаку из запоребрика. Зеленский так и остался актером "Квартала"

Есть День сурка, а в Украине сегодня день Сарика. И то, что президент Украины в своем личном аккаунте отвечает какому-то мудаку из запоребрика, но не отвечает своим гражданам, говорит о многом.

В общем, Эрику убил не Сарик, а Зеленский так и остался актером "Квартала", которому важно, что о нем говорят режиссеры российских фильмов.

Как это забыть и развидеть? И этот человек хочет разогнать Конституционный Суд? Пусть тараканов из своей головы сначала выгонит. И тогда уж можно и Сарика в главы Конституционного Суда!

Источник: Борислав Береза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора