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Зеленский заявил, что поддерживает перезагрузку Окружного админсуда Киева

Прежде чем принимать окончательное решение по роспуску Окружного административного суда Киева, нужно реформировать Высшую квалификационную комиссию судей, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский: Нужно разобраться с вопросом ВККС, а потом уже говорить об ОАСК
Зеленский: Нужно разобраться с вопросом ВККС, а потом уже говорить об ОАСК
Фото: ЕРА

В эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает перезагрузку Окружного административного суда Киева.

Однако, по его словам, сначала надо разобраться с проблемами, связанными с Высшей квалификационной комиссией судей Украины.

Президент отметил, что уже сформирована правовая комиссия при Офисе президента, которая должна в короткие сроки представить разработки по судебной реформе, чтобы довести ее до конца при его каденции.

"Если сейчас убрать состав ОАСК или полностью нивелировать их работу, мы будем иметь проблемы с тем, что Высшая квалификационная комиссия судей не запущена, она должна выбирать судей. Поэтому прежде всего, мне кажется, нужно разобраться с вопросом ВККС, а потом уже говорить об ОАСК", – подчеркнул Зеленский.

Петиция с призывом ликвидировать ОАСК "в связи с полной потерей авторитета" появилась на сайте президента Украины 30 июля и в октябре набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

17 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что правоохранители вручили подозрения председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В НАБУ объясняли, что, в частности, Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 августа НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

В октябре они также не явились на судебное заседание.

Теги: Высшая квалификационная комиссия судей, Владимир Зеленский, судьи, реформа, ОАСК
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