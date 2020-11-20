"Какая-то индонезийская бижутерия", "Ну трешняк же", "Безвкусица". Соцсети активно обсуждают лучший эскиз большого герба Украины

В Украине 19 ноября определили лучший эскиз большого государственного герба Украины. Лучшей признали работу Алексея Кохана, который также является соавтором малого герба. Изображение на большом гербе спровоцировало активную дискуссию в соцсетях.

19 ноября в Украине объявили победителя конкурса на лучший эскиз большого государственного герба. Победителем стал художник Алексей Кохан, соавтор малого герба.

Соцсети активно отреагировали на это событие. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

Как сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, эскиз победителя содержит обязательные элементы для большого государственного герба, а именно: герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и знак княжеского государства Владимира Великого, то есть малый государственный герб.

"Комиссия имени Александра Ткаченко избрала победителя конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины. На мой дилетантский вкус, совсем плохо. К чему та хоругвь с казаком наверху? Почему архистратиг Михаил в роли щитодержателя? Композиционно – тоже не очень. Для использования на монетах или купюрах – неудобный. Но Ткаченко говорит, что эскиз выбрало профессиональное жюри во главе с Андреем Гречилом, действительно авторитетным геральдистом. Странно", – отметил журналист Олег Базар.

"Проект-победитель имеет крайне низкое качество графики, несбалансированную композицию и по-советски шароварного казака. На такое качество работы не найдется 300 голосов в парламенте, которые нужны для утверждения герба", – поделился мнением нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Гурин.

"Пост о гербе. Его можно было бы написать. Но для чего? Никакого большого герба не будет, потому что не будет для него 300 голосов в Раде", – считает журналист Сергей Гришин.

"Правящая дилетантура предлагает принять в качестве Большого герба какую-то индонезийскую бижутерию. Оно неэстетичное, никакое, гадкое. У нас есть идеальный герб. Уже", – отметил телеведущий на "UA:Перший" Александр Зинченко.

"А между тем, в Минкульте и инфополитики избрали победителя конкурса на большой герб Украины. Из 112 поданных вариантов этот оказался наилучшим. Его автор Алексей Кохан должен получить 100 тысяч гривен. А мы – наслаждение от того, что можем в очередной раз изложить свое мнение в адрес рисунка, который хотят сделать символом нашей страны. Как по мне, малый герб – идеален. Современный и вне времени. Модный. Графический. Сдержанный. Лаконичный. Изысканный. Чего не скажешь об этой вариации. Что скажете?" – задалась вопросом украинская певица Анжелика Рудницкая.

"Я думала, что это прикол. Правда. Потому что такого не может быть в реальности. Такое стало архаизмом еще 100 лет назад. А здесь, оказывается, этот герб Украины, который занял третье место, потому что первое и второе не выбрали из 112 поданных на конкурс работ. То есть все другие еще, мягко говоря, более сложные? Автору выплатят 100 тысяч гривен. То пусть бы уже платили, но такое изображение стоит надежно спрятать. Ну трешняк же. А кто члены комиссии, кто такое одобрил? Этого странного казака? Льва-мальчика? Архангела Михаила (я правильно понятна) в женских носках и с каким-то ятаганом? Какой-то лютый микс. За что, люди?!" – написала журналистка Зоя Казанжи.

"Минкульт предлагает депутатам утвердить большой государственный герб Украины. Да, во-первых, это безвкусица. Как будто маленькие дети наляпали какие-то свои ассоциации. Но как такое могут создать специалисты? Как такое могут утвердить в Минкульте?" – спросил нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос.

"Наихудшее в истории с большим государственным гербом – это его обсуждение в ФБ. Когда сотни-тысячи пишут, что с ним не так. "Пчелы, мед, говно и гвозди". "Накрашенные когти у льва". "Колхоз с калиной и пшеницей". У всех этих комментаторов хотелось бы увидеть две вещи. 1) Семейный герб. 2) Диплом с оценкой по предмету "Геральдика". Потому что геральдика – это наука, это немного сложнее, чем основы использования ПК", – подчеркнул аналитик "Института массовой информации" Алексей Братущак.

Не обошлось без шуток и фотожаб.

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