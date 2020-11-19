В Украине объявили победителя конкурса на лучший эскиз большого государственного герба

Первую премию в конкурсе на лучший эскиз большого государственного герба получил художник Алексей Кохан, соавтор малого герба.

Государственное агентство по вопросам искусств и художественного образования провело конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины. Им стал художник Алексей Кохан, соавтор малого герба. Об этом 19 ноября сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что эскиз победителя содержит обязательные элементы для большого государственного герба, а именно: герб войска запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и знак княжеского государства Владимира Великого, то есть малый государственный герб.

Министерство юстиции Украины должно будет подготовить законопроект об утверждении этого эскиза и передать его в Верховную Раду. Для утверждения герба необходимо 300 или более голосов.

"В целом к конкурсу было допущено 112 работ. Жюри представило свое решение сегодня на заседании оргкомитета", – добавил Ткаченко.

В Госагентстве по вопросам искусств и художественного образования отметили, что третью премию получает коллектив авторов: Иван Турецкий, Лукьяна Турецкий, Игорь Глоба, Дмитрий Дубилет, Иван Северянка. Вторую премию решили не присуждать никому.

30 сентября Кабмин принял проект постановления о проведении конкурса на лучший эскиз большого государственного герба. В нем сообщалось, что лучшие проекты большого государственного герба будут отмечены премиями: 100 тыс. грн, 50 тыс. грн и 30 тыс. грн.

25 августа Рада Украины поручила Кабмину провести конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины.

Перечень государственных символов определен ст. 20 Конституции Украины. К ним относятся флаг, гимн, а также большой и малый гербы. Малый герб – золотой трезубец на синем фоне – был утвержден Верховной Радой в феврале 1992 года. В Конституции указано, что "главным элементом большого государственного герба Украины является знак княжеского государства Владимира Великого (малый государственный герб Украины)".

Конкурсы на лучший эскиз герба проводились уже трижды, однако парламент так и не утвердил их результаты.