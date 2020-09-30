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Кабмин Украины объявил конкурс на лучший эскиз большого государственного герба

Лучшие проекты эскизов большого государственного герба Украины получат премии: 100 тыс. грн, 50 тыс. грн и 30 тыс. грн. Награждать победителей будет оргкомитет.

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Конкурсы на лучший эскиз герба в Украине проводились уже трижды, парламент не утвердил их результаты
Конкурсы на лучший эскиз герба в Украине проводились уже трижды, парламент не утвердил их результаты
Фото: wikimedia.org

Кабинет Министров Украины принял проект постановления о проведении конкурса на лучший эскиз большого государственного герба. Об этом 30 сентября сообщила "Украинская правда".

Конкурс будет проходить с 1 октября по 1 ноября 2020 года. Победителей определят во время выставки проектов эскизов. Итоги конкурса подведут до 1 декабря. Лучшие проекты большого государственного герба будут отмечены премиями: 100 тыс. грн, 50 тыс. грн и 30 тыс. грн. Если первую премию не присвоят, конкурс будет продлен.

Правительство утвердило состав организационного комитета по подготовке и проведению конкурса, который должен избрать жюри. По информации УП, планируется общественное обсуждение эскиза большого государственного герба. 

25 августа Верховная Рада Украины поручила Кабинету Министров провести конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины.

Перечень государственных символов определен ст. 20 Конституции Украины. К ним относятся флаг, гимн, а также большой и малый герб. Малый герб – золотой трезубец на синем фоне – был утвержден Верховной Радой в феврале 1992 года. В Конституции указано, что "главным элементом большого государственного герба Украины является знак княжеского государства Владимира Великого (малый государственный герб Украины)".

Конкурсы на лучший эскиз герба проводились уже трижды, однако парламент так и не утвердил их результаты.

Теги: Украина, конкурс, герб, Кабмин
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