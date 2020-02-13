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В Беларуси решили изменить государственный герб

Звезда на нынешнем гербе Беларуси выполнена в милитаристской стилистике, необходимо привести этот элемент в соответствие с миролюбивым характером страны, заявили в белорусском минюсте. Также власти решили изменить изображение земного шара, убрав часть контура России.

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В нынешнем виде герб Беларуси существует с 1995 года
В нынешнем виде герб Беларуси существует с 1995 года
Фото: svoboda.org

В геральдическом совете при президенте Беларуси пришли к выводу о том, что изображение государственного герба нуждается в совершенствовании. Об этом 13 февраля заявил журналистам министр юстиции Олег Слижевский, сообщает агентство БЕЛТА.

Одним из элементов, которые следует отредактировать, он назвал красную звезду вверху герба.

В том виде, как сейчас выполнена звезда, она применяется в милитаризованной символике и носит воинственный характер; однако Беларусь – миролюбивое государство, которое сохраняет нейтралитет и не рассматривает агрессию как способ своей политики, отметил министр.

"Радио Свобода" отметило еще несколько элементов герба, которые предложено откорректировать. Среди них – изменение изображения земного шара. Сейчас на большей части герба изображены Россия и скандинавские страны. В новой версии большая часть изображения будет отдана Европе, а в центре окажется Беларусь.

Действующий и проектный гербы Беларуси. Фото: svoboda.org
Действующий (слева) и проектный гербы Беларуси. Фото: svoboda.org

Современный герб Беларуси был утвержден на референдуме, инициированном президентом Александром Лукашенко в 1995 году. До этого использовался герб "Погоня", принятый в Великом Княжестве Литовском.

Теги: Беларусь, герб
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