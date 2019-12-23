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Директор института нацпамяти заявил, что убрать советский герб с памятника "Родина-мать" в Киеве будет дорого стоить

Украинский институт национальной памяти попросит Министерство культуры, молодежи и спорта Украины заложить в государственный бюджет средства на демонтаж советской символики с памятника "Родина-мать" в Киеве, но предварительно посоветуется с налогоплательщиками, готовы ли они оплачивать это, заявил глава института Антон Дробович.

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Скульптура "Родина-мать" находится на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, открыта в 1981 году
Скульптура "Родина-мать" находится на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, открыта в 1981 году
Фото: wikipedia.org

Решение о демонтаже коммунистической символики (советского герба) со щита на памятнике "Родина-мать" в Киеве принято, но оно потребует больших затрат, заявил на пресс-конференции 23 декабря директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Что касается "Родины матери"…. Мне буквально позавчера сообщили, что в Институте [электросварки имени] Патона есть решение, как демонтировать, но это решение будет очень дорогое. Мы, конечно, обратимся в Министерство культуры, молодежи и спорта, чтобы в следующем году заложить это в государственный бюджет. Но предварительно посоветуемся с гражданами, готовы ли они заплатить такие средства из своих налогов, либо же предложим какой-то более грациозный вариант решения проблемы", – отметил Дробович.

Он подчеркнул, что памятник "Родина-мать" – очень сложная конструкция, которую нельзя разбалансировать.

"Рука с мечом – это маятник. Если мы повесим много каких-то инженерных конструкций, чтобы демонтировать щит, оно может перевесить эту статую. И тут безопасность граждан приоритетнее", – добавил глава института.

Скульптура "Родина-мать" находится на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, открыта в 1981 году.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу.

Согласно закону, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.

Бывший директор института нацпамяти, нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович заявлял по поводу этой скульптуры"Очевидно, что никто этот памятник демонтировать не будет, но этот советский герб должен быть убран из общественного пространства, то ли срезанием, то ли наложением".

Теги: Киев, Украина, памятник, декоммунизация, Антон Дробович
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