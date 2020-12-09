Кабмин Украины принял решение о введении жесткого карантина с 8-го до 24 января 2021 года

Минздрав Украины предложил продлить карантинные ограничения до 28 февраля 2021 года и режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Шмыгаль: Предлагаю поддержать проект постановления с однодневной доработкой, чтобы избежать драматичных вещей в документе Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании, которое состоялось 9 декабря, принял решение о введении жесткого карантина с 8-го до 24 января 2021 года, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Минздрав предлагает продожить карантинные ограничения до 28 февраля 2021 года и режим чрезвычайной ситуации. Ограничения, которые мы предлагаем, соответствуют ограничениям "оранжевой" зоны эпидемической опасности, которые действуют на территории всей страны", – сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Глава Минздрава предложил продолжить работу заведений общественного питания до 23.00, сейчас они работают до 22.00, но с запретом проведения расчетных операций после 22.00.

Степанов отметил, что с конца января начинается рост заболеваемости гриппом, для Украины важно подойти к этому с наименьшими показателями по заболевшим COVID-19.

"Поэтому мы предлагаем ввести жесткий карантин с 00.00 8 января до 00.00 25 января 2021 года", – сказал министр.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил из-за технических замечаний доработать документ о введении карантина.

"Если нет других замечаний и предложений, предлагаю поддержать проект постановления с однодневной доработкой, чтобы избежать драматичных вещей в этом документе", – сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 9 декабря в Украине зафиксировано 845 343 случая коронавирусной инфекции, из них 12 585 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 14 204 пациента с COVID-19, а 451 118 – выздоровели.

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможность введения жесткого локдауна. В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности "карантина выходного дня" (2 декабря Кабмин решил его не продлевать).

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что локдаун в Украине в любом случае введут, но с датой пока не определились.