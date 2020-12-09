В Украине за сутки заболевших COVID-19 меньше, чем выздоровевших

За последние сутки в Украине выявлено 12 585 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 9 декабря в Facebook проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов.
"12 585 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 9 декабря 2020 года. В частности, заболели 654 ребенка и 682 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализирован 1281 человек, летальных случаев – 276, выздоровело – 14 554 человека", – написал он.
С начала эпидемии в Украине зафиксировано 845 343 случая коронавирусной инфекции, 14 204 пациента скончались, а 451 118 – выздоровели.
По данным Степанова, больше всего новых больных выявили за последние 24 часа в Киеве (1728) и Одесской области (1270).
Количество случаев COVID-19 в регионах:
Сутками ранее в Украине подтвердили 10 811 случаев COVID-19.