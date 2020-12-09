В Украине за сутки заболевших COVID-19 меньше, чем выздоровевших

За сутки в Украине скончалось 276 пациентов с коронавирусной инфекцией.

В Украине уже более 845 тыс. инфицирований коронавирусом Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

За последние сутки в Украине выявлено 12 585 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 9 декабря в Facebook проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов.

"12 585 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 9 декабря 2020 года. В частности, заболели 654 ребенка и 682 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализирован 1281 человек, летальных случаев – 276, выздоровело – 14 554 человека", – написал он.

С начала эпидемии в Украине зафиксировано 845 343 случая коронавирусной инфекции, 14 204 пациента скончались, а 451 118 – выздоровели.

По данным Степанова, больше всего новых больных выявили за последние 24 часа в Киеве (1728) и Одесской области (1270).

Количество случаев COVID-19 в регионах:

Киев – 84 538;

Винницкая область – 18 988;

Волынская область – 26 832;

Днепропетровская область – 46 056;

Донецкая область – 27 044;

Житомирская область – 32 498;

Закарпатская область – 25 029;

Запорожская область – 38 698;

Ивано-Франковская область – 39 730;

Киевская область – 45 497;

Кировоградская область – 6524;

Луганская область – 7275;

Львовская область – 51 375;

Николаевская область – 22 127;

Одесская область – 54 123;

Полтавская область – 27 222;

Ровенская область – 34 578;

Сумская область – 34 226;

Тернопольская область – 30 203;

Харьковская область – 60 273;

Херсонская область – 12 826;

Хмельницкая область – 32 960;

Черкасская область – 28 728;

Черновицкая область – 35 826;

Черниговская область – 22 167.

Сутками ранее в Украине подтвердили 10 811 случаев COVID-19.