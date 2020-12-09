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Шмыгаль анонсировал жесткий карантин с 8 по 24 января

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил об ужесточении карантинных органичений с 8 по 24 января следующего года. В стране готовятся запретить работу ресторанов, кафе, кинотеатров, спортзалов и торговых центров.

Шмыгаль назвал жесткий карантин "зимними каникулами ради безопасности"
Шмыгаль назвал жесткий карантин "зимними каникулами ради безопасности"
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал в стране жесткий карантин с 8 по 24 января. Такое решение он озвучил на заседании правительства 9 декабря, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"С 8 по 24 января следующего года в Украине введутся усиленные карантинные ограничения. Назовем их зимние каникулы ради безопасности. Это делается для того, чтобы не допустить развертывание новой мощной волны заболеваемости, которая может наступить и после новогодних праздников", – заявил премьер.

Шмыгаль добавил, что в режиме усиленного карантина запретят работу:

  • ресторанов, кафе, баров, кроме доставки и заказов на вынос;
  • театров, кинотеатров, спортзалов, магазинов непродовольственных товаров, торгово-развлекательных центров (кроме торговли только продуктами питания, лекарствами, ветеринарными препаратами, товарами личной гигиены и бытовой химии);
  • всех заведений образования, кроме детских садиков

Кроме того, в указанный период запретят развлекательные, рекламные, спортивные и культурно-массовые мероприятия.

Общественный транспорт продолжит работать с ограничениями для "оранжевой" зоны карантина, чтобы люди могли добраться на работу, добавил глава Кабмина.

"Это жизненная необходимость, мы понимаем. Это было проработано и проанализировано на всех уровнях", – заявил Шмыгаль.

Продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы и отели будут работать.

Шмыгаль напомнил о законах, подписанных президентом Украины Владимиром Зеленским о предоставлении финансовой помощи на период усиленного карантина. Пакет поддержки предусмотрели на сумму более 12 млрд гривен, подчеркнул он.

Ранее в Кабинете Министров обсуждался вариант частичного локдауна сразу после празднования Нового года, но от него якобы отказались.

О том, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможность введения жесткого локдауна стало известно 25 ноября. В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности "карантина выходного дня" (2 декабря Кабмин решил его не продлевать).

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что локдаун в Украине в любом случае введут, но с датой пока не определились.

По состоянию на 9 декабря в Украине зафиксировано 845 343 случая коронавирусной инфекции, из них 12 585 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 14 204 пациента с COVID-19, а 451 118 – выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: запрет, карантин, каникулы, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, коронавирус
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