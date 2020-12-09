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Локдаун в Украине могут ввести после Рождества – СМИ

Изначально украинские власти хотели ввести частичный локдаун сразу после празднования Нового года, но от такого варианта якобы отказались, сообщил "РБК-Украина" источник из парламентской фракции "Слуга народа".

По данным СМИ, начало жесткого локдауна запланировано на 8 января
По данным СМИ, начало жесткого локдауна запланировано на 8 января
Фото: depositphotos.com

Власти Украины хотят ввести жесткие карантинные ограничения с 8 января. Об этом "РБК-Украина" сообщил источник из парламентской фракции "Слуга народа".

По данным источника, ранее в Кабинете Министров обсуждался вариант частичного локдауна сразу после празднования Нового года, но от него якобы отказались.

"С 1-го по 8 января традиционно люди и так отдыхают. Чтобы лишний раз не создавать напряжение, появилась такая идея", – объяснил собеседник "РБК-Украина".

При этом источники журналистов в правительстве отметили, что окончательный формат и даты жесткого карантина до сих пор не согласованы.

"Еще нет постановления в Кабмине, оно не подано. Сейчас все в процессе и все меняется", – отметил один из них.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 9 декабря в Украине зафиксировано 845 343 случая коронавирусной инфекции, из них 12 585 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 14 204 пациента с COVID-19, а 451 118 – выздоровели.

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможность введения жесткого локдауна. В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности "карантина выходного дня" (2 декабря Кабмин решил его не продлевать).

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что локдаун в Украине в любом случае введут, но с датой пока не определились.

Источники издания "ГОРДОН" сообщали 2 декабря, что карантин планируют ввести со 2-го по 15 января.

Теги: карантин, Слуга народа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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