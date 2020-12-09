ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

"Думаю, что не 2 января". В Минздраве сообщили, когда введут локдаун и будет ли работать транспорт

Окончательное предложение Министерства здравоохранения по введению жесткого карантина в Украине еще не готово, финальный вариант документа будет обнародован 9 декабря, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Точная дата введения карантина в Украине пока неизвестна
Точная дата введения карантина в Украине пока неизвестна
Фото: ЕРА

Министр здравоохранения Украины Максим Cтепанов сомневается, что жесткий карантин в Украине введут 2 января. Об этом он рассказал в эфире канала "Украина 24" 8 декабря. 

"Мы завтра финализируем документ. И завтра на [заседании] правительства [его рассмотрим]. Сейчас идут последние консультации с коллегами. Вы знаете, что согласно порядку, Минздрав разрабатывает, отправляет решение другим коллегам, и они уже визируют или вносят соответствующие изменения в этот документ. Я бы хотел увидеть финализированный документ, и затем мы сразу всем расскажем, что и как. [Дату 2 января] я слышал от многих, но думаю, что это будет не 2 января", – сказал он. 

Министр отметил, что общественный транспорт в случае введения жесткого карантина будет работать. 

"Мы не будем закрывать ни городской транспорт, ни авиасообщение. Все, что касается транспорта, не будет закрыто при жестком карантине", – подчеркнул он. 

Министр точной даты введения карантина не назвал. 

"Я хочу подчеркнуть как министр здравоохранения, что важно иметь реальный локдаун, а не полубутафорский. Поэтому очень важно объяснить людям, почему мы хотим ввести жесткий карантин. Потому что в конце января – начале февраля у нас начинается сезонный рост заболеваемости гриппом, и нам нужно подойти к этому пику с наименьшим количеством больных коронавирусом", – добавил Степанов. 

Исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин в комментарии "5 каналу" сказал, что конкретный период локдауна назвать трудно. 

"Если ситуация будет стабильна, как сейчас, в течение декабря, то новогодние праздники мы еще можем встречать без усиленного режима противоэпидемических мер. Вероятнее всего, они будут введены после Нового года. Это может быть со 2 января или с 8-го", – сообщил Кузин. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине на 8 декабря зарегистрировали 832 758 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 811 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 13 928 пациентов с COVID-19, выздоровело 436 564 человека.

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможность введения жесткого локдауна. В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности "карантина выходного дня" (2 декабря Кабмин решил его не продлевать).

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что локдаун в Украине в любом случае введут, но с датой пока не определились.

Источники издания "ГОРДОН" сообщали 2 декабря, что карантин планируют ввести со 2-го по 15 января.

Теги: Украина, Кабинет Министров, праздники, карантин, общественный транспорт, Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, авиасообщение, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ничего не беспокоит, просто не чувствую запахов". Певица Карпа заразилась коронавирусом
"Ничего не беспокоит, просто не чувствую запахов". Певица Карпа заразилась коронавирусом
Остапчук проехался по снегу на роликах. Видео
Остапчук проехался по снегу на роликах. Видео
"Тебе нужно дать свободу". 37-летняя Седокова показала 16-летнюю дочь
"Тебе нужно дать свободу". 37-летняя Седокова показала 16-летнюю дочь
Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына в семейном кругу. Фото
Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына в семейном кругу. Фото
"Там от легких, думаю, вообще ничего не осталось. Я за него молюсь". Разин опасается, что Шатунов может умереть от коронавируса
"Там от легких, думаю, вообще ничего не осталось. Я за него молюсь". Разин опасается, что Шатунов может умереть от коронавируса
  "Скандал, стеб, сарказм". Украинские актеры Трегубова и Цимбалюк снялись в провокационном клипе группы "Ленинград". Видео
  "Скандал, стеб, сарказм". Украинские актеры Трегубова и Цимбалюк снялись в провокационном клипе группы "Ленинград". Видео
Джоли рассказала женщинам, как нужно действовать в случае насилия. Видео
Джоли рассказала женщинам, как нужно действовать в случае насилия. Видео
"С ними надо нежно и быстро". Победитель "МастерШеф" рассказал, как правильно готовить морепродукты
"С ними надо нежно и быстро". Победитель "МастерШеф" рассказал, как правильно готовить морепродукты
Данилко стал четвертым детективом в шоу "Маска"
Данилко стал четвертым детективом в шоу "Маска"
"Похож на Бабкину", "Зачем женщину вылепили?", "Выглядит как ровесник". В сети обсуждают совместное фото Баскова с Леонтьевым
"Похож на Бабкину", "Зачем женщину вылепили?", "Выглядит как ровесник". В сети обсуждают совместное фото Баскова с Леонтьевым
Организаторы "Мисс Украина Вселенная" объявили имя победительницы. Видео
Организаторы "Мисс Украина Вселенная" объявили имя победительницы. Видео
"Хочется еще достигать в своей профессии высот". Барский рассказал о своих доходах во время пандемии
"Хочется еще достигать в своей профессии высот". Барский рассказал о своих доходах во время пандемии
"Вечеринка с алкоголем и оливье". EL Кравчук рассказал, как отпразднует с Данилко Новый год
"Вечеринка с алкоголем и оливье". EL Кравчук рассказал, как отпразднует с Данилко Новый год
Писательница Карпа в день своого 40-летия обнародовала откровенные снимки
Писательница Карпа в день своого 40-летия обнародовала откровенные снимки
  "Я-то больше действия анализирую". Хакамада высказалась о сексуальности Путина
  "Я-то больше действия анализирую". Хакамада высказалась о сексуальности Путина
Режиссер Лавренчук: Я уехал из РФ, исходя из политической позиции. И сегодня не могу нарадоваться этому
Режиссер Лавренчук: Я уехал из РФ, исходя из политической позиции. И сегодня не могу нарадоваться этому G
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Он сгнил, лежа в постели!". Петросян заявил, что Джигарханян умер в муках
"Он сгнил, лежа в постели!". Петросян заявил, что Джигарханян умер в муках
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
Балан прокомментировал отношения с Тиной Кароль
Балан прокомментировал отношения с Тиной Кароль
"Он покончил с собой". Обнародовано письмо любовницы актера Олега Ефремова
"Он покончил с собой". Обнародовано письмо любовницы актера Олега Ефремова
"Каждый день этот х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
"Каждый день этот х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
  "Я-то больше действия анализирую". Хакамада высказалась о сексуальности Путина
"Я-то больше действия анализирую". Хакамада высказалась о сексуальности Путина
"Хочу как Билык". Цибульская рассказала, как супруг относится к тому, что она продолжает общаться со своим бывшим
"Хочу как Билык". Цибульская рассказала, как супруг относится к тому, что она продолжает общаться со своим бывшим
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS