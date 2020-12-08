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Инна Костыря
Инна Костыря

Доктор политических наук, проректор Киевского национального университета культуры и искусств.


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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Украинская культурная и креативная сфера обречена тихо умирать. Хотя она наиболее добросовестно придерживалась карантина

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Культура не переживет карантина.

В контексте новых карантинных ограничений и разговоров о "компенсации" малому бизнесу 8 тыс. грн за пандемию, никто особо не задумывался о ситуации в сфере культуры. Ведь культурная сфера, которая зависит в целом от государственного финансирования (которого сейчас не хватает всем) и от благотворителей и спонсоров из бизнеса (который сам оказался на грани выживания) или [живет] благодаря собственной концертной деятельности, тихо умирает.

Фестивали и концертная деятельность фактически давно прекращены из-за количественных ограничений адаптивного карантина, сеансы в кинотеатрах и спектакли в театрах фактически оказались под запретом из-за введенного "карантина выходного дня". И это при том, что эта сфера наиболее добросовестно придерживалась карантина и могла реализовывать билеты только на половину мест. Теперь же кинотеатры и театры, которые основные доходы получали от сеансов и спектаклей в выходные, что позволяло хотя бы держаться на плаву, оказались без источников и средств существования. Недавно совладелец одной сети кинотеатров заявил, что из-за "карантина выходного дня" может закрыть все свои кинотеатры, а сотрудников уволить. Руководитель другой сети считает, что мы вообще можем полностью потерять эту индустрию. Не в лучшей ситуации находятся и театры.

А что же тогда говорить о народных артистах и эстрадных исполнителях, не имеющих никакого государственного финансирования, которые работали на себя, и основным источником доходов которых были концерты или корпоративные мероприятия и торжества. Концерты давно фактически под запретом, а запланированный локдаун на праздничные дни лишит их возможности заработать хоть какие-то средства на жизнь во время рождественско-новогодних праздников. Я уже не говорю о небольших местных коллективах самодеятельности и профессиональных художественных и творческих коллективах.

И основная претензия к власти – это полное бездействие с марта 2020 года по поддержке культуры во время карантина. И хотя власти признают и понимают катастрофические последствия карантина для культуры, и что сотни тысяч людей могут остаться без работы, но действий со стороны правительства, которые помешали бы этому, – мы не видим. Я добавлю от себя, что они останутся не просто без работы, но и без средств к существованию, поскольку у очень немногих были сбережения, которые бы позволили прожить столько времени без доходов.

Зато в Польше в этом году выделили 400 млн злотых (чуть больше $100 млн) на поддержку культуры и сохранение рабочих мест в культурной сфере. Из них 95 млн злотых выделили 144 местным институтам органов самоуправления, например, театры и филармонии. 38,6 млн злотых выделили 306 общественным организациям, 91 млн злотых – 448 предпринимателям, а 175,2 млн злотых направили 1166 компаниям, которые занимаются сценическим оборудованием и инженерией.

Даже маленькая Литва приняла программу поддержки культурной и креативной индустрии во время пандемии. Так, в частности, правительство Литвы выделило €16,35 млн на поддержку культурных и художественных организаций, а также художников – среди них поддержка из-за переноса событий или других активностей, поддержка развития новых продуктов, индивидуальные гранты для художников и работников культуры на три месяца (€600 в месяц) и др. Еще около €30 млн литовцы выделили культурным учреждениям – правительственным и органов местного самоуправления – для поддержки и продолжения функционирования.

Между тем, украинская культурная и креативная сфера обречена тихо умирать. Конечно, какая-то часть культурного продукта может быть переведена в онлайн – спектакли, концерты и т.д., но даст ли это возможность получить средства хотя бы для выживания – большой вопрос. Речь о каком-то развитии вообще не идет. И, кроме того, не все культурные проекты и мероприятия можно перевести в онлайн, а тем более проводить без зрителей и получать деньги за это. И, куда правду деть, не все могут это сделать.

Источник: "ГОРДОН"

Теги: Украина, театр, культура, бизнес, фестиваль, доходы, праздники, концерт, карантин, кинотеатр, предприниматели, ограничения, работа, власть, спектакль, финансирование, Инна Костыря, корпоратив, компенсация, пандемия
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