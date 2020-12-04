"В стране все замирает". Степанов считает, что в январе карантин может быть действительно жестким

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что в случае введения карантина в январе его можно совместить с "естественными вещами".

В январе карантин, если его введут, соблюдать проще. Такое мнение 4 декабря на брифинге выразил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"После 1 января и на протяжении определенного периода в стране, как говорится, все замирает – не учатся дети в школах (у них каникулы), не учатся студенты (у них каникулы). И все эти вещи позволяют нам действительно сделать жесткий карантин, в том числе совместить его с достаточно естественными вещами, которые у нас всегда приходятся на январь", – сказал он.

Перед этим он заявил, что Министерство здравоохранения будет рекомендовать правительству ввести "плановый жесткий локдаун" с начала января на три недели.

Министр также отметил, что "карантин выходного дня" дал эффект, но не настолько большой, как от него ожидали.

По словам Степанова, Минздрав не будет рекомендовать вводить жесткий локдаун до конца декабря.

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможность введения жесткого локдауна. В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности "карантина выходного дня".

По информации источника "Интерфакс-Украина", в Кабинете Министров Украины рассматриваются четыре варианта введения жесткого карантина. Одним из возможных вариантов называется введение локдауна с 24 декабря по 15 января. Источник отметил, что вопрос работы транспорта во время локдауна также обсуждается, в том числе с местными властями.

Секретарь Совета нацбезопаности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине в любом случае введут, но с датой пока не определились.

Власти некоторых городов Украины уже выступили против локдауна. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что жесткие ограничения, введенные из-за коронавируса, могут сильно ударить по экономике города. Такое же мнение высказал и глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Локдаун, по его словам, "добьет малый и средний бизнес".

По состоянию на 4 декабря в Украине зафиксирован 787 891 случай коронавирусной инфекции, из них 15 131 случай – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 13 195 пациентов с COVID-19, выздоровело 397 809 человек.