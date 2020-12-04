Шкарлет рассказал о режиме работы школ, вузов и садиков во время карантина

Детские сады и 1-4 классы общеобразовательных учреждений работают в обычном режиме, отметил врио министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Шкарлет рассказал, что если 50% коллектива и учеников переходят на самоизоляцию, в этот режим переводят все учреждение Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

Во время карантина образовательные учреждения должны придерживаться ограничений, предусмотренных "оранжевым" уровнем. Об этом на брифинге 3 декабря сказал врио министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"На сегодня по всей стране установлен "оранжевый" уровень карантинных ограничений. Детские сады и 1-4 классы общеобразовательных учреждений работают в обычном режиме, но с соблюдением всех норм карантинных ограничений", – сказал Шкарлет.

Для старших классов и других учреждений образования единственной нормой является посещение занятий группами не более 20 человек в аудитории, отметил он.

Шкарлет добавил, что если 50% коллектива и учеников переходят на самоизоляцию, в этот режим переводят все учреждение.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 3 декабря в Украине коронавирусом, по официальным данным, инфицировалось 772 760 человек, 12 960 больных умерли, а 384 426 выздоровели.

11 ноября Кабмин ввел по всей стране одинаковые ограничения, характерные для "оранжевой" зоны. В Украине запретили:

перевозку в пассажирском транспорте больше людей, чем сидячих мест;

работу заведений питания в ночное время (с 22.00 до 7.00);

работу хостелов (отели могут работать);

работу ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга;

работу спортивных залов (если более одного человека на 20 м² площади);

работу кинотеатров и театров при заполненности более 50% мест в зале;

проведение культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, если в них принимает участие более 20 человек (исключение – некоторые спортивные мероприятия).

Также 11 ноября Кабинет Министров Украины ввел "карантин выходного дня" в дополнение к другим ограничительным мерам.

2 декабря Шмыгаль сказал, что "карантин выходного дня" продлевать не будут, по всей Украине будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.