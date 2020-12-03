Украинское общество стало глубже понимать проблему COVID-19, считает глава полиции Киева Андрей Крищенко.

В 2019 году главную елку Украины зажгли 19 декабря, в День святого Николая Фото: kyivcity.gov.ua

Киевская полиция на новогодние праздники может ограничить вход на Софиевскую площадь, где будет установлена главная елка страны. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко.

"Полиция может ограничить доступ к территории, и люди там не соберутся. Грубо говоря, мы можем ограничить вход на [Софиевскую] площадь. Если будет введен такой запрет, то полиция по закону имеет право ограничить доступ людей к таким местам", – подчеркнул Крищенко.

По его мнению, украинское общество стало глубже понимать проблему коронавируса.

"А если кто-то не будет выполнять законные требования полиции, то есть административная и даже уголовная ответственность. Я уверен, что понимание обществом проблемы COVID-19 сейчас уже стало намного глубже. Я думаю, они поймут, что мы пытаемся, в первую очередь, их здоровье сохранить", – отметил Крищенко.

25 ноября стало известно, что в случае введения жесткого карантина главную елку Украины на Софиевской площади в Киеве зажгут в режиме онлайн. Концертов и массовых гуляний не планируется, но на праздничных локациях в столице разместятся домики с согревающими напитками и сувенирной продукцией.

11 ноября Кабмин ввел по всей стране одинаковые ограничения, характерные для "оранжевой" зоны. В Украине запретили:

перевозку в пассажирском транспорте больше людей, чем сидячих мест;

работу заведений питания в ночное время (с 22.00 до 7.00);

работу хостелов (отели могут работать);

работу ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга;

работу спортивных залов (если более одного человека на 20 м² площади);

работу кинотеатров и театров при заполненности более 50% мест в зале;

проведение культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, если в них принимает участие более 20 человек (исключение – некоторые спортивные мероприятия).

Также 11 ноября Кабинет Министров Украины ввел "карантин выходного дня" в дополнение к другим ограничительным мерам. В течение трех уик-эндов (14–15, 21–22 и 28–29 ноября) непродовольственные магазины, развлекательные заведения должны были быть закрыты, заведения общественного питания могли работать только навынос.

2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что "карантин выходного дня" продлевать не будут, по всей Украине будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.

По данным издания "ГОРДОН", жесткий локдаун в Украине намерены ввести со 2 января. Источники говорят, что карантин продлится две недели – до 15 января. Такое решение украинским властям представляется "самым рациональным решением" в нынешней ситуации.