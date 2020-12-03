ГОРДОН
 
 
КИЕВ

Киевская полиция на новогодние праздники может ограничить вход на Софиевскую площадь

Украинское общество стало глубже понимать проблему COVID-19, считает глава полиции Киева Андрей Крищенко.

В 2019 году главную елку Украины зажгли 19 декабря, в День святого Николая
В 2019 году главную елку Украины зажгли 19 декабря, в День святого Николая
Фото: kyivcity.gov.ua

Киевская полиция на новогодние праздники может ограничить вход на Софиевскую площадь, где будет установлена главная елка страны. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко.

"Полиция может ограничить доступ к территории, и люди там не соберутся. Грубо говоря, мы можем ограничить вход на [Софиевскую] площадь. Если будет введен такой запрет, то полиция по закону имеет право ограничить доступ людей к таким местам", – подчеркнул Крищенко.

По его мнению, украинское общество стало глубже понимать проблему коронавируса.

"А если кто-то не будет выполнять законные требования полиции, то есть административная и даже уголовная ответственность. Я уверен, что понимание обществом проблемы COVID-19 сейчас уже стало намного глубже. Я думаю, они поймут, что мы пытаемся, в первую очередь, их здоровье сохранить", – отметил Крищенко.

25 ноября стало известно, что в случае введения жесткого карантина главную елку Украины на Софиевской площади в Киеве зажгут в режиме онлайнКонцертов и массовых гуляний не планируется, но на праздничных локациях в столице разместятся домики с согревающими напитками и сувенирной продукцией.

11 ноября Кабмин ввел по всей стране одинаковые ограничения, характерные для "оранжевой" зоны. В Украине запретили:

  • перевозку в пассажирском транспорте больше людей, чем сидячих мест;
  • работу заведений питания в ночное время (с 22.00 до 7.00);
  • работу хостелов (отели могут работать);
  • работу ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга;
  • работу спортивных залов (если более одного человека на 20 м² площади);
  • работу кинотеатров и театров при заполненности более 50% мест в зале;
  • проведение культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, если в них принимает участие более 20 человек (исключение – некоторые спортивные мероприятия).

Также 11 ноября Кабинет Министров Украины ввел "карантин выходного дня" в дополнение к другим ограничительным мерам. В течение трех уик-эндов (14–15, 21–22 и 28–29 ноября) непродовольственные магазины, развлекательные заведения должны были быть закрыты, заведения общественного питания могли работать только навынос.

2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что "карантин выходного дня" продлевать не будут, по всей Украине будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.

По данным издания "ГОРДОН", жесткий локдаун в Украине намерены ввести со 2 января. Источники говорят, что карантин продлится две недели – до 15 января. Такое решение украинским властям представляется "самым рациональным решением" в нынешней ситуации.

Теги: Киев, карантин, елка, Андрей Крищенко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Зибров показал 23-летнюю дочь
Зибров показал 23-летнюю дочь
  Swimming in the stars. Спирс в день рождения презентовала новую песню. Аудио
  Swimming in the stars. Спирс в день рождения презентовала новую песню. Аудио
  "Люби мене". Кекелия снялась в новом клипе с мужем и сыном. Видео
  "Люби мене". Кекелия снялась в новом клипе с мужем и сыном. Видео
Умер актер из фильма "Безумный Макс"
Умер актер из фильма "Безумный Макс"
Возможна передозировка "Виагрой". 73-летний Алибасов госпитализирован с жалобами на плохое самочувствие
Возможна передозировка "Виагрой". 73-летний Алибасов госпитализирован с жалобами на плохое самочувствие
"Вкус, запахи... Главное, чувство юмора не пропало". Коллеги желают Кошевому выздоровления
"Вкус, запахи... Главное, чувство юмора не пропало". Коллеги желают Кошевому выздоровления
  "Не забувай мене". Победительница "Голосу країни" Муха снялась в новом клипе в образе музы. Видео
  "Не забувай мене". Победительница "Голосу країни" Муха снялась в новом клипе в образе музы. Видео
Котлета по-киевски будет продаваться в сети японских магазинов
Котлета по-киевски будет продаваться в сети японских магазинов
"Полны молока", "Так быстро растут". Фаны беременной Ратаковски обсуждают ее фото в бюстгальтере
"Полны молока", "Так быстро растут". Фаны беременной Ратаковски обсуждают ее фото в бюстгальтере
Лопес рассказала, почему дважды в этом году отменяла свадьбу с Родригесом
Лопес рассказала, почему дважды в этом году отменяла свадьбу с Родригесом
"Балдежная". Тина Кароль показала образ с голой грудью
"Балдежная". Тина Кароль показала образ с голой грудью
Каминская снялась в семейной фотосессии и рассказала о переоценке ценностей
Каминская снялась в семейной фотосессии и рассказала о переоценке ценностей
"Насмешила!", "Немного вышла за контур". Никитюк показала эволюцию макияжа губ
"Насмешила!", "Немного вышла за контур". Никитюк показала эволюцию макияжа губ
"Пожертвуйте немного бедным детям". Джессика Симпсон показала коллекцию обуви младшей дочери
"Пожертвуйте немного бедным детям". Джессика Симпсон показала коллекцию обуви младшей дочери
  "Просто в приготовлении, но есть нюансы". Сумская поделилась рецептом салата из кальмаров
  "Просто в приготовлении, но есть нюансы". Сумская поделилась рецептом салата из кальмаров
"Она еще и уроки успевает с сыном делать! Суперженщина". Alyosha восхитила подписчиков семейными фото
"Она еще и уроки успевает с сыном делать! Суперженщина". Alyosha восхитила подписчиков семейными фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Решила бросить все и уехать из Москвы". Королева сделала откровенное признание
"Решила бросить все и уехать из Москвы". Королева сделала откровенное признание
"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной
"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной
"Какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда он в огне?" Принц Гарри рассказал, как его изменило рождение сына
"Какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда он в огне?" Принц Гарри рассказал, как его изменило рождение сына
"Невероятное сходство". Комаровский показал своего питомца
"Невероятное сходство". Комаровский показал своего питомца
Слабосоленая форель или семга с водкой и цитрусовыми к праздничному столу. Рецепт от Мозговой
Слабосоленая форель или семга с водкой и цитрусовыми к праздничному столу. Рецепт от Мозговой
"Видел, что девушке нужно развитие, а я не могу вкладывать". Украинский ведущий рассказал о романе с Loboda
"Видел, что девушке нужно развитие, а я не могу вкладывать". Украинский ведущий рассказал о романе с Loboda
"Моя малышка! Выдержала 14 эфиров". Муж судьи "Танцев со звездами" осыпал ее комплиментами
"Моя малышка! Выдержала 14 эфиров". Муж судьи "Танцев со звездами" осыпал ее комплиментами
"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу
"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS