"Как пожар тушить ложкой". Госпродпотребслужба признала "карантин выходного дня" неэффективным

Снижение количества новых зараженных коронавирусом не говорит о том, что эпидемия пошла на спад. Количество больных с тяжелой и средней формой продолжает расти, сказал глава Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан.

Локдаун необходимо ввести по всей Украине, поскольку именно такая мера снизит количество заболевших коронавирусной инфекцией. Такое мнение высказал глава Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан в эфире телеканала "Украина 24" 7 декабря.

Специалист полагает, что снижение количества новых зараженных коронавирусом не говорит о том, что эпидемия пошла на спад.

"Это субъективная причина из-за уменьшения тестирований, в субботу и воскресенье всегда идет снижение зафиксированных случаев. Что касается объективного показателя – это госпитализация больных с тяжелой и средней формой. Их количество неизменно высокое, идет тенденция к росту, а не к снижению. Поэтому говорить об улучшении ситуации сегодня нельзя, ситуация сложная по всей стране, и введение ограничительных мер необходимо", – заявил он.

При таком стремительном росте заболеваемости, как в Украине, "карантин выходного дня" не является эффективной мерой, считает он.

"Это как пожар тушить ложкой, а не специальными устройствами. Поэтому сегодня необходимо вводить ограничения по всей стране, и тот локдаун, который предлагают, может дать эффект. Но то, что сейчас обсуждается, это не локдаун, а пассивные ограничительные меры. Локдаун у нас был только весной, в марте, апреле и мае. Сегодня мы говорим об усиленных ограничительных мерах, которые уместны, целесообразны и приведут к снижению заболеваемости", – подчеркнул глава киевской Госпродпотребслужбы.

Эксперт объяснил, почему целесообразно вводить жесткие ограничения в январе и феврале.

"Нужно учитывать естественный прирост заболеваемости и фиксацию острых респираторных инфекций. Если посмотреть динамику заболеваемости, то в ноябре идет рост, в декабре идет снижение с выпадением минимальных показателей на конец декабря, первую-вторую неделю января. Уровень заболеваемости ОРВИ, к которым относится и коронавирус, будет повышаться в конце января и феврале", – сказал Рубан.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 2 декабря сказал, что "карантин выходного дня" продлевать не будут, по всей Украине введут ограничения "оранжевой" зоны. Вернуться к вопросу о локдауне, по его словам, могут в начале января. Правительство обнародует запланированные карантинные меры во время заседания 9 декабря, говорил премьер.

25 ноября стало известно, что Кабмин и Офис президента рассматривают возможность введения жесткого локдауна. В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности "карантина выходного дня".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что локдаун в Украине в любом случае введут, но с датой пока не определились.

Власти некоторых городов Украины уже выступили против локдауна. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что жесткие ограничения, введенные из-за коронавируса, могут сильно ударить по экономике города. Такое же мнение высказал и глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Локдаун, по его словам, "добьет малый и средний бизнес".

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в декабре локдауна не будет, но, возможно, его введут в январе 2021 года. Глава государства подчеркивал, что "для граждан Украины государственная граница будет открыта и для выезда, и для въезда".

В Украине на 8 декабря зарегистрировали 832 758 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 811 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 13 928 пациентов с COVID-19, выздоровело 436 564 человека.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.