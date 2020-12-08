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"Как пожар тушить ложкой". Госпродпотребслужба признала "карантин выходного дня" неэффективным

Снижение количества новых зараженных коронавирусом не говорит о том, что эпидемия пошла на спад. Количество больных с тяжелой и средней формой продолжает расти, сказал глава Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан.

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Локдаун в Украине могут ввести в январе
Локдаун в Украине могут ввести в январе
Фото: EPA

Локдаун необходимо ввести по всей Украине, поскольку именно такая мера снизит количество заболевших коронавирусной инфекцией. Такое мнение высказал глава Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан в эфире телеканала "Украина 24" 7 декабря.

Специалист полагает, что снижение количества новых зараженных коронавирусом не говорит о том, что эпидемия пошла на спад.

"Это субъективная причина из-за уменьшения тестирований, в субботу и воскресенье всегда идет снижение зафиксированных случаев. Что касается объективного показателя – это госпитализация больных с тяжелой и средней формой. Их количество неизменно высокое, идет тенденция к росту, а не к снижению. Поэтому говорить об улучшении ситуации сегодня нельзя, ситуация сложная по всей стране, и введение ограничительных мер необходимо", – заявил он.

При таком стремительном росте заболеваемости, как в Украине, "карантин выходного дня" не является эффективной мерой, считает он.

"Это как пожар тушить ложкой, а не специальными устройствами. Поэтому сегодня необходимо вводить ограничения по всей стране, и тот локдаун, который предлагают, может дать эффект. Но то, что сейчас обсуждается, это не локдаун, а пассивные ограничительные меры. Локдаун у нас был только весной, в марте, апреле и мае. Сегодня мы говорим об усиленных ограничительных мерах, которые уместны, целесообразны и приведут к снижению заболеваемости", – подчеркнул глава киевской Госпродпотребслужбы.

Эксперт объяснил, почему целесообразно вводить жесткие ограничения в январе и феврале.

"Нужно учитывать естественный прирост заболеваемости и фиксацию острых респираторных инфекций. Если посмотреть динамику заболеваемости, то в ноябре идет рост, в декабре идет снижение с выпадением минимальных показателей на конец декабря, первую-вторую неделю января. Уровень заболеваемости ОРВИ, к которым относится и коронавирус, будет повышаться в конце января и феврале", – сказал Рубан.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 2 декабря сказал, что "карантин выходного дня" продлевать не будут, по всей Украине введут ограничения "оранжевой" зоны. Вернуться к вопросу о локдауне, по его словам, могут в начале января. Правительство обнародует запланированные карантинные меры во время заседания 9 декабря, говорил премьер.

25 ноября стало известно, что Кабмин и Офис президента рассматривают возможность введения жесткого локдауна. В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности "карантина выходного дня".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что локдаун в Украине в любом случае введут, но с датой пока не определились.

Власти некоторых городов Украины уже выступили против локдауна. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что жесткие ограничения, введенные из-за коронавируса, могут сильно ударить по экономике города. Такое же мнение высказал и глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Локдаун, по его словам, "добьет малый и средний бизнес".

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в декабре локдауна не будет, но, возможно, его введут в январе 2021 года. Глава государства подчеркивал, что "для граждан Украины государственная граница будет открыта и для выезда, и для въезда".

В Украине на 8 декабря зарегистрировали 832 758 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 811 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 13 928 пациентов с COVID-19, выздоровело 436 564 человека.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: карантин, Олег Рубан, ограничения, выходной, Госпродпотребслужба, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, ОРВИ, пандемия, коронавирус
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