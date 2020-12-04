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Разумков заявил, что "карантин выходного дня" оправдал себя не до конца

По результатам количества заболевших COVID-19 в сутки можно сделать вывод, что "карантин выходного дня" до конца себя не оправдал, заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

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Разумков заявил, что за результаты "карантина выходного дня" отвечает весь Кабмин
Разумков заявил, что за результаты "карантина выходного дня" отвечает весь Кабмин
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что "карантин выходного дня" не полностью себя оправдал. Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом он сказал на брифинге в парламенте 4 декабря.

"Мы действительно видим, – как мне кажется, это мое личное мнение и я могу ошибаться, – что "карантин выходного дня" не до конца себя оправдал. Мы видим это по результатам количества заболевших [коронавирусной инфекцией] в сутки", – сказал он.

За результаты "карантина выходного дня" отвечает в целом Кабинет Министров Украины, а не один министр здравоохранения Украины Максим Степанов, отметил спикер парламента.

Разумков полагает, что оценивать деятельность Степанова пока рано, как и отправлять его в отставку.

"Нужно подходить сбалансированно. Сегодня оставить министерство без его главы – это точно не вариант", – констатировал он.

Степанов в отличие от Разумкова считает, что "карантин выходного дня" показал положительный эпидемический результат, потому что количество заболевших уменьшилось. Но министр все же признал, что этот карантин не дал желаемого эффекта, поэтому Минздрав не рекомендовал его продлевать.

Кабинет Министров Украины ввел "карантин выходного дня" 11 ноября в дополнение к другим ограничительным мерам. В течение трех уик-эндов (14–15, 21–22 и 28–29 ноября) непродовольственные магазины, развлекательные заведения должны были быть закрыты, заведения общественного питания могли работать только навынос.

25 ноября стало известно, что Кабмин и Офис президента рассматривают возможность введения жесткого локдауна. В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности "карантина выходного дня".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня заявил, что в декабре нет необходимости усиливать карантинные ограничения. Вернуться к вопросу о локдауне, по его словам, могут в начале января.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что локдаун в Украине в любом случае введут, но с датой пока не определились.

Власти некоторых городов Украины уже выступили против локдауна. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что жесткие ограничения, введенные из-за коронавируса, могут сильно ударить по экономике города. Такое же мнение высказал и глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Локдаун, по его словам, "добьет малый и средний бизнес".

По состоянию на 4 декабря в Украине зафиксирован 787 891 случай коронавирусной инфекции, из них 15 131 случай – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 13 195 пациентов с COVID-19, выздоровело 397 809 человек.

Теги: Кабинет Министров, карантин, Максим Степанов, Дмитрий Разумков, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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