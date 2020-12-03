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Степанов о "карантине выходного дня": Видим уменьшение количества заболевших

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объявил о завершении срока действия "карантина выходного дня".

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Степанов: Соблюдение правил лучшая мера с точки зрения борьбы с эпидемией
Степанов: Соблюдение правил – лучшая мера с точки зрения борьбы с эпидемией
Фото: Максим Степанов / Facebook

"Карантин выходного дня", который действовал в Украине на протяжении трех уик-эндов, показал положительный эпидемический результат. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге 3 декабря, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы уже видим не то что уменьшение динамики роста, а уменьшение количества заболевших. Мы изначально вводили "карантин выходного дня" на три недели, мы сразу это сказали всей стране, что это будет три уик-энда, именно поэтому выходными, которые были последними, "карантин выходного дня" завершился, и сейчас мы живем в тех карантинных ограничениях, которые действуют на территории всей страны ежедневно", – сказал он.

Министр обратился к украинцам с призывом продолжать соблюдать противоэпидемические правила.

"Именно соблюдение правил – лучшая мера с точки зрения борьбы с эпидемией, с количеством заболевших, с ростом количества больных", – объяснил Степанов.

Он отметил, что в прошлый четверг, 26 ноября, был 15 331 новый случай COVID-19, а сегодня, спустя неделю – 14 496 случаев.

Кабинет Министров Украины ввел "карантин выходного дня" 11 ноября в дополнение к другим ограничительным мерам. В течение трех уик-эндов (14–15, 21–22 и 28–29 ноября) непродовольственные магазины, развлекательные заведения должны были быть закрыты, заведения общественного питания могли работать только навынос.

25 ноября стало известно, что Кабмин и Офис президента рассматривают возможность введения жесткого локдауна. В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности "карантина выходного дня".

Степанов ранее заявлял, что "карантин выходного дня" не дал желаемого эффекта и Минздрав не будет рекомендовать его продлевать.

По состоянию на 3 декабря в Украине зарегистрировано 772 760 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 12 960 пациентов с COVID-19, выздоровело – 384 426.

Теги: эпидемия, карантин, украинцы, ограничения, Минздрав, инфекция, Максим Степанов, выходной, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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