Рада разрешила потратить деньги из COVID-фонда на помощь ФЛП

Верховная Рада Украины приняла законопроект, который инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Документ позволяет тратить деньги из фонда противодействия коронавирусной инфекции на единоразовые выплаты предпринимателям.

Верховная Рада Украины 4 декабря приняла президентский законопроект №4431, которым разрешается выделять деньги из фонда противодействия коронавирусной инфекции для поддержки предпринимателей при введении жесткого карантина, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За основу документ поддержали 302 нардепа, а в целом – 304. Немедленное подписание законопроекта спикером Рады поддержал 301 депутат.

Законопроект меняет статью 28 закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год" так, чтобы деньги из COVID-фонда могли направляться на одноразовые выплаты предпринимателям и застрахованным лицам, которые могут потерять доходы при полном запрете их деятельности в период жесткого карантина.

Компенсация из фонда предусмотрена за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование наемных работников.

Еще одним принятым законопроектом Рада сегодня одобрила выделение из бюджета 8 тыс. грн предпринимателям и наемным работникам за потерю прибыли и работы из-за усиления карантина.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября анонсировал выплаты физическим лицам – предпринимателям и работникам, потерявшим работу из-за усиления карантина. По расчетам властей, 1,2 млн человек смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит почти 10 млрд грн.

Верховная Рада в апреле 2020 года внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн. Согласно решению правительства, деньги из фонда направляют на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения коронавируса на территории Украины; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции.

Как сообщал Минфин Украины 2 декабря, из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 потратили более 42 млрд грн. На здравоохранение выделили 18,5 млрд грн, а потратили 9,3 млрд грн. Больше всего потрачено денег на реконструкцию и ремонт автодорог – 20,76 млрд грн из предусмотренных 32,4 млрд грн.