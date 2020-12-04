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ДЕНЬГИ

Рада позволила получить ФЛП и наемным работникам 8 тыс. грн компенсаций. Деньги выплатят через "Дію"

Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за немедленное подписание законопроекта, который позволяет выплатить из бюджета единоразовую материальную помощь в размере 8 тыс. грн физлицам – предпринимателям и наемным работникам.

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Зеленский анонсировал выплату компенсаций ФЛП и работникам 24 ноября
Зеленский анонсировал выплату компенсаций ФЛП и работникам 24 ноября 
Фото: depositphotos.com

Физические лица – предприниматели (ФЛП) и застрахованные лица в Украине получат 8 тыс. грн выплат за потерю прибыли и работы из-за усиления карантина. Верховная Рада одобрила законопроект №4429, документ за основу поддержали 298 депутатов, а в целом – 297, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Рада голосовала за немедленное подписание закона спикером Рады Дмитрием Разумковым. Инициативу поддержал 301 нардеп.

Документ предусматривает выплату единоразовой материальной помощи в размере 8 тыс. грн не только ФЛП, но и наемным работникам, зарплата которых составляет менее 30 тыс. грн за третий квартал текущего года. Чтобы получить эту помощь, наемный рабочий не может работать по совместительству или быть ФЛП. 

Выплату 8 тыс. грн не получат наемные работники, за которых не начисляли ЕСВ за третий квартал 2020 года, работающие по совместительству, или получающие зарплату больше 30 тыс. грн в месяц.

Это же касается и ФЛП, которые зарегистрировались и уплатили ЕСВ менее, чем за три месяца до вступления закона в силу.

Для получения единовременного пособия ФЛП должны уплатить в 2020 году единый социальный взнос (ЕСВ) не менее, чем за три месяца до вступления закона в силу. 

Проект закона налагает на украинцев обязательства вернуть выплаченную компенсацию в двойном объеме, если они указали ложную информацию, чтобы ее получить.

Закон отменяет арендную плату по договорам аренды государственного и коммунального имущества для бизнеса, деятельность которого запретили  в период карантина.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк во время рассмотрения законопроекта сказал, что компенсация в таком размере слишком мала.

"ФЛП второй группы платит за восемь месяцев более 13 тыс. грн. Если мы не дадим сейчас поддержку бизнесу, то коляда и посевная будет единым источником заработка для бизнеса на новогодние праздники", – сказал он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, как получить эту компенсацию. По его словам, нужно пройти идентификацию в приложении "Дія" и заполнить номер банковского счета.

Премьер уточнил, что принятый документ вводит налоговые каникулы для 200 тыс. ФЛП первой группы. Им не будут начислять единый налог с декабря 2020-го по май 2021 года. Кроме того, законопроект списывает налоговые долги, если их сумма не превышает 3060 грн по состоянию на 1 ноября.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики из фракции "Слуга народа" Галина Третьякова говорила, что физические лица – предприниматели, которые не оплатили в бюджет 8 тыс. грн налогов в год, не имеют права на помощь государства

По ее информациии, задолженность ФЛП по ЕСВ по состоянию на 1 ноября составила 12,2 млрд грн. При этом на выплату социальной поддержки для ФЛП планируется сумма на уровне 15 млрд грн.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября анонсировал выплаты физическим лицам – предпринимателям и работникам, потерявшим работу из-за усиления карантина.

По данным Госслужбы статистики, уровень безработицы в Украине во II квартале 2020 года вырос. Среди лиц в возрасте 15–70 лет он составлял 9,9%, тогда как в I квартале – 8,6%.

В Государственном центре занятости в начале сентября сообщали, что за период карантина в Украине зарегистрировано более 477 тыс. безработных.

Теги: Верховная Рада, зарплата, бюджет, бизнес, карантин, деньги, каникулы, пособия, предприниматели, единый социальный взнос, Дмитрий Разумков, Денис Шмыгаль, Галина Третьякова, Ярослав Железняк
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